Cerro Bayo apunta a abrir en julio aunque advierten: “Si los fines de semana van a hacer más restrictivos tenemos que comenzar a pensar en la conveniencia de abrir o no”

Tras la reunión que mantuvo la Cámara Argentina de Centros de Ski con el Ministro de Turismo y Deportes, Matías Lammens, se espera que ahora Nación y provincia den el visto bueno sobre la apertura de los centros. En diálogo con Diario 7 Lagos, el presidente de Cerro Bayo, Pablo Torres García, explicó que “solo piensan abrir hoy para turismo interno”, ya que de otra manera no podrían solventar ningún tipo de gastos.

La fecha pensada para la apertura, manteniendo y reforzando los mismos protocolos de seguridad e higiene que en 2020, es el 1 de julio. “1, 2, o 3 según como caiga el primer fin de semana, si las condiciones de nieves se dan y nos permiten abrir”, expresó Pablo, quien resaltó que “la idea es que esté habilitada toda la montaña” y no solo algunas pistas.

“El contexto hoy estamos solamente pensando en abrir para todo lo que sea turismo interno, no solamente para residentes. La idea de abrir para residentes no sea una variable que estamos manejando en estos momentos”, clarificó Torres García, quien admitió que es muy difícil replicar y “pensar en un año como el año pasado”.

En referencia a este punto, marcó que “hay un montón de costos variables que significan que la montaña esté funcionando, no solamente el costo fijo que implica pagar los sueldos a la planta de empleados”: “hay un montón de costos como el gasoil, el tener un centro de atención médica, una ambulancia, y muchas otras cosas que hacen al funcionamiento de la montaña”, detalló.

“El año pasado, solo con residentes, no pudimos cubrir esos costos variables. Los fijos ya son perdidos, y si los variables no los podés llegar a cubrir, no tiene mucho sentido reabrir otro año y poner en riesgo a la compañía”, advirtió el presidente de Cerro Bayo a este medio.

El pedido de respuestas a Nación

La postura de Torres García va en línea a lo planteados por los demás Centros de Ski y el Ente Patagonia, quien también participó del encuentro ayer por la tarde con Lammens. Al respecto, Pablo remarcó que en la reunión “se han expuesto todas estas variables y el turismo está proclive a abrir”.

“El turismo es un gran generados de movimiento de la economía donde están situados los centros. Sabemos que predomina la salud hoy en día. El ministro iba a tener una reunión con Carla Vizzotti y Nicolás Trotta. Esperamos que en poco tiempo pueda tener una definición clara y positiva, que es lo que todos buscamos”, aseguró Torres García.

En el mismo sentido, consultado también por Diario 7 Lagos, el presidente de la Cámara Argentina de Centros de Ski, Carlos Arana, manifestó que fue “muy positiva” la charla con el Ministro y está semana “dará la decisión sobre la fecha de apertura”. Tanto Arana como Torres García coinciden en pedir y tener claridad a las autoridades sobre las medidas próximas a tomar para contener la pandemia.

“No podemos abrir solo para residentes. El año pasado ya lo hicimos por una responsabilidad social empresaria que creíamos que todos los centros de esquí debíamos abrir y ayudar al pueblo, estuvo bien porque también demostrados que la actividad no genera contagios, no hubo un solo contagio ni de personas ni de empleados en el Centro de Esquí”, admitió Pablo.

Y sentenció: “Si vamos a tener un invierno, que se está hablando que los fines de semana van a hacer restrictivos para la circulación, tenemos que comenzar a pensar en la conveniencia de abrir o no, y después el hecho de que, si abrimos, cómo lo hacemos.”

“Hoy tenemos consultas, pero no tenemos cierres porque se preguntan qué va a pasar, es muy difícil saber. Todavía tenemos muchas incertidumbres. Esperemos que en poco tiempo Lammens nos dé las certezas de que vamos a poder tener invierno –o que no vamos a tener invierno- para nosotros armar toda una estrategia para poder llegar a la temporada que viene. Tenemos solo 90 días para poder facturar de los 365 que tiene el año”, cerró.