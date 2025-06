Cerro Caviahue abre una temporada con fuerte compromiso regional

Así lo adelantó el gerente de Caviahue Ski Resort, Carlos Arana, en diálogo con Radio y Televisión del Neuquén (RTN): “ Este año en particular vamos a incorporar a Chos Malal como destino de residentes, que no lo teníamos. No está en nuestro contrato, pero es algo que queremos dar al Norte Neuquino, a otras localidades también, Varvaco, Las Ovejas, todo, todo quien quiera venir a Caviahue de la región va a poder tener el precio de residencia”.