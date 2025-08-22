Caviahue anuncia la reapertura de su centro de esquí

Un aspecto destacado es la vigencia del 50% de descuento para residentes del Norte Neuquino, un beneficio destinado a los habitantes de Chos Malal, Buta Ranquil, Barrancas, Andacollo, El Huecú, Las Ovejas, Varvarco-Invernada Vieja, Manzano Amargo, El Cholar, Taquimilán, Tricao Malal, Huinganco, Villa Nahueve, Los Miches y Guañacos. Para acceder al mismo, se debe presentar el DNI que acredite edad y domicilio en alguna de esas localidades.

El centro de esquí cuenta con 12 medios de elevación y 22 pistas distribuidas en 325 hectáreas de superficie esquiable. Entre sus servicios, dispone de dos “Carpet Lift”, cintas transportadoras diseñadas para que los principiantes puedan acceder de manera más sencilla a sus primeras bajadas.

Toda la información actualizada sobre pistas y medios de elevación se encuentra disponible en el sitio web oficial: www.caviahue.com