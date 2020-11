Caso Tressens: “Son los concejales quienes tienen el deber y la obligación de dar curso a dicha incompatibilidad”

En un comunicado, el Frin manifestó su clara posición respecto de la denuncia de incompatibilidad contra David Tressens denunciada por Daniel Brito.

Comunicado completo:

Sr/a Director.

Ante un hecho de trascendencia política, institucional y legal que irrumpe en nuestra ciudad, por medio de la presente queremos fijar nuestra posición con respecto a la incompatibilidad manifiesta que se encuentra el Sr. Presidente del Concejo Deliberante de la localidad, concejal David Tressens Ripoll.

La carta orgánica municipal es muy clara en cuanto a las incompatibilidades que se encuentran los concejales electos y en ese sentido los procedimientos a partir de los cuales se debe procede. En este caso en cuanto al Presidente del concejo le cabe en toda su extensión el Artículo 85 de la carta orgánica, quien en su oportunidad debió denunciar su situación al Concejo Deliberante y presentar su dimisión al cargo. El concejal David Tressens Ripoll ha omitido e incumplido con la carta orgánica municipal hasta el día de la fecha. Ante tal omisión y por efecto de una denuncia que se ha formulado al cuerpo deliberativo, son los concejales quienes tiene el deber y la obligación de dar curso a dicha incompatibilidad, toda vez que se han acreditado sobradamente las mismas y en consecuencia proceder a declarar cesante al concejal.

A saber:

Artículo 85. El concejal que con posterioridad a su elección quede incurso en las causales del primer párrafo del artículo precedente debe denunciar dicha situación ante el Cuerpo y presentar su dimisión al cargo. De no hacerlo, será declarado cesante en la primera sesión en que se toma conocimiento de ello, bastando para provocar tal resolución la solicitud de cualquier ciudadano inscripto en el padrón electoral del municipio, previa acreditación de la existencia de la causal. La decisión al respecto debe ser aprobada con el voto favorable de los dos tercios (2/3) del total de sus miembros.

Este artículo no deja lugar a dudas en cuanto al proceder que deben tomar todos los concejales y asimismo el denunciado. Cada día que pasa que no se resuelve esta situación alarga no solo la exposición pública de la situación, con el descreimiento que esto acarrea, sino también deja un manto de duda sobre todas las ordenanzas y procedimientos realizados por el concejal que se encuentra inmerso en la incompatibilidad respectiva.

Los concejales no solo tienen la posibilidad de solucionar este tema, también tienen la obligación de hacerlo. Como podrán pedir a los ciudadanos que cumplan con la normativa vigente si ellos mismos no la cumplen.

FRIN (Frente Integrador Neuquino)

Villa la Angostura.

