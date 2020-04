Carta de un angosturense varado que exige su repatriación: Por qué mi país no me permite volver?

Por qué?

Por qué mi país no me permite volver.

Por qué si soy un buen ciudadano, pago mis impuestos, aporto a la sociedad y no estoy incumpliendo ninguna ley.

Por qué el gobierno no fue capas de contactarme para saber cómo estoy viviendo, donde me encuentro, que necesidades tengo, cual es mi situación económica. Si otro país (Andorra) al cual no pertenezco pudo contactándome tres veces para ocuparse de mis necesidades y darme una mano en todo lo que pueda, como mi país no.

Por qué después de un mes y medio mi cónsul mas cercano todavía no tiene idea de cuántos argentinos estamos varados y que prioridades tenemos.

Por qué nos niegan la entrada a nuestro país alegando tiempo de organización y cuando anuncian las medidas después de la organización no la cumplen ni en tiempo ni en forma tal cual ellos mismo lo anunciaron.

Por qué nuestra aerolínea de bandera anuncia una repatriación oficial de personas varadas y para eso nos cobran el pasaje por adelantado y un 50% mas caro que cualquier otra aerolínea que no son nacionales.

Por qué cuando el gobierno de Andorra después de haber hecho la logística con la gente los transportes y tener el vuelo listo y sin costó alguno para argentina no permitieron el ingreso. El vuelo se hizo igualmente para repatriar ciudadanos franceses y fue vacío.

Por qué si nuestro ministro De relaciones exteriores (Felipe Solá) anuncia en discurso oficial que el día 10 de marzo ya tenía pedidos específicos de ciudadanos para volver al país y prácticamente el resto del mundo estaba en una situación crítica se le permite salir del país por los aeropuertos de forma legal a miles de ciudadanos y después cuando quieren volver se los trata de irresponsables a ellos y no se hacen cargo del error cometido por el gobierno haciéndole pagar el costo de este error al resto de ciudadanos que estábamos fuera desde antes de la pandemia.

Por qué a una empresa como Iberia se le permitió vender, cobrar y cancelar vuelos después del anunció de estado de alarma y no solo eso, no hacen el reintegro de esos pasajes con lo cual dejaron a la gente sin volar ni dinero para vivir hasta poder hacerlo y ninguna entidad te respalda ante esta estafa económica y emocional.

Por qué la misma empresa al día de hoy no responde por ningún medio a sus clientes, ni telefónicamente ni por la página oficial y nadie se hace cargo de esta situación.

Por qué un mes después del inicio de la cuarentena en Argentina todavía no se sabe cuando vamos a poder volver, cual va hacer el protocolo al regreso, donde y cómo nos van a encerrar con cariño según afirma nuestro presidente.

POR QUÉ?

Me pregunto si algún funcionario tiene una respuesta lógica e estas cuestiones.

Sebastián barba

DNI 23573409

Villa la Angostura

Neuquén

Argentina