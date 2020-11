Carta de Stefani a los vecinos: “No es fácil sortear adversidades en un pueblo tan pequeño donde los recursos tardan en llegar”

A través de una carta publicada en sus redes sociales, el intendente de Villa La Angostura expresó lo siguiente:

“Hace algunos meses que no les escribía por este espacio y este sábado tuve la necesidad de volver a contactarme con ustedes, mis vecinos, sin intermediarios.

Seguimos atravesando momentos difíciles, con una pandemia que vino para cambiarlo todo, desde la gestión, lo personal… nuestra vida se dio vuelta por completo.

Muchos con serios problemas para conseguir empleo, otros sin poder abrir sus negocios, los chicos sin ir al colegio, la olla que llenar, los alquileres que vencen y hay que pagar… nada que no sepan.

Estamos dándolo todo, no es fácil sortear adversidades en un pueblo tan pequeño donde los recursos tardan en llegar. Tengo la suerte de haber recibido el apoyo de la provincia para fortalecer nuestro sistema de salud, alimentos, y de mucha gente que hizo grandes donaciones y aportes para que sigamos sorteando esta pandemia. Y el apoyo de ustedes que pusieron el hombro, que asumieron nuestras nuevas reglas de convivencia.

También estas etapas sirven, a ustedes les habrá pasado en sus familias, con sus amigos, para saber quiénes están con uno para arremangarse y salir juntos, y quienes no…

Siempre está, como en la vida cotidiana en la política aún peor, el oportunista… el que busca sacar rédito político de toda esta sucesión de hechos inesperados y tristes que vivimos.

Seguramente me tildarán de inexperto, sólo hace un año me metí en política… puede ser, ojalá estas cosas me sigan sorprendiendo, querrá decir que no cambié, que sigo siendo aquel que usaba el ambo para atenderlos en el consultorio.

Me sorprende y me apena aquellas personas que se abrazaron a mí en una campaña política, incluso integraron la misma lista y hoy se cruzan de vereda en busca de un protagonismo o de encabezar un título de diario local.

No me senté para escribir sobre ellos, quise escribirles a ustedes, los que realmente se están bancando esta pandemia. Agradecerles, darles mi palabra y mi compromiso de trabajo inagotable para sacar este pueblo adelante.

Este respiro que nos da la pandemia nos deja pensar en seguir adelante, más allá de que por suerte muchas cosas no se detuvieron nunca, seguiremos gestionando y haciendo para nuestro crecimiento y bienestar como pueblo.

El 1 de diciembre nos abrimos al turismo, un gran motor para nuestra economía que tanto necesitamos, pero no nos confiemos… el virus está, sigamos juntos trabajando para reactivar esta Villa La Angostura que tanto amamos, los nativos, los que la elegimos, comerciantes, empresarios, amas de casa, trabajadores, maestros, todos por igual, UNIDOS, para sacar este pueblo adelante.

Fabio Stefani – Intendente”

