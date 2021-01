Carpinteros del Sur espera por la habilitación para iniciar sus actividades de verano

A partir de la aceleración de contagios por Coronavirus, los clubes deportivos de Villa La Angostura se encuentran a la espera de la habilitación por parte de la subsecretaria (actualmente cerrada por el positivo de Gabriel Mathias) para comenzar y/o retomar sus actividades de verano.

En diálogo con Diario 7 Lagos, Miriam Murcia, presidenta del Club Carpinteros del Sur, explicó que “hasta que no se comunique el área y no tengan su habilitación, no pueden empezar”. La institución deportiva tenía pensado iniciar las actividades esta semana.

“La idea es comenzar con los talleres a la mañana utilizando el predio de afuera”, remarcó Miriam, resaltando la idea de que las actividades al aire libre son las que se privilegiarán en todos los casos durante esta temporada ante el brote de contagios por Covid-19.

En tanto, los protocolos “serán los mismos que se han establecido durante el año con los meses que hemos podido trabajar sin volver a la fase 1, con toma de temperatura e ingresar con datos firmando una planilla”, afirmó Murcia en diálogo con este medio y confirma que carpinteritos, básquet y vóley será a la mañana y las actividades para los más grandes serán por la tarde, una vez que puedan comenzar.

El club, cuenta con actividades de Básquet y Voley principalmente, tanto para categorías más infantiles como para adultos. “Por lo general somos una comunidad de chicos no tan grandes como un club de futbol, por eso sabemos con quien estamos y con quien tenemos contacto”, informa Miriam con relación a la ventaja que tienen como organización local.

Sin embargo, tanto ellos como el resto de las instituciones angosturenses se encuentran a la espera de las nuevas medidas que se tomen luego de que hace dos jornadas atrás se implementen nuevas restricciones por la suba inesperada de positivos con la temporada turística ya iniciada.

“Carpinteritos, básquet y vóley será a la mañana y las actividades para los más grandes serán por la tarde”, confirma Miriam.

0 Compartidos