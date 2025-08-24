Carlos Eguía lapidó a Nadia Márquez: "Ya fue condenada por estafa"

Incluso comparó la situación de Márquez con la de otras referentes libertarias: “En Río Negro, Lorena Villaverde acaba de tener un embargo por 50 millones de pesos por estafa. Entonces fijate lo que pasa con estas candidatas: hablan de transparencia y están llenas de causas”.

Con estas declaraciones, Eguía busca diferenciar a Fuerza Libertaria de La Libertad Avanza en la previa electoral. El mensaje fue claro: su espacio pretende disputar el voto mileísta, pero sin figuras cuestionadas judicialmente ni contradicciones en el manejo de fondos.