La interna libertaria en Neuquén sumó un nuevo capítulo de tensión. En una entrevista con Radio 10, el presidente de Fuerza Libertaria, Carlos Eguía, lanzó una serie de críticas fulminantes contra Nadia Márquez, la diputada nacional que ahora busca una banca en el Senado por La Libertad Avanza.
Carlos Eguía lapidó a Nadia Márquez: "Ya fue condenada por estafa"
El dirigente neuquino apuntó contra la candidata de Milei en Neuquén y denunció que recibe más de 2.000 millones de pesos al año en subsidios mientras rechaza la universidad pública.
Eguía fue tajante: “Tenemos una representante que ya fue condenada por estafa. Y además tiene una segunda causa por peculado de uso, que también es una estafa. ¿Va a ser senadora una persona condenada? Neuquén no merece representantes así”, disparó.
El candidato libertario no se quedó ahí. Señaló que mientras Márquez votó en contra de la ley de financiamiento universitario, el colegio AMEN —que conduce— recibe más de 180 millones de pesos por mes en subsidios para pagar los sueldos de los docentes. “Son más de 2.000 millones de pesos al año, actualizados por IPC. Ese es el doble discurso de esta gente”, sentenció.
Incluso comparó la situación de Márquez con la de otras referentes libertarias: “En Río Negro, Lorena Villaverde acaba de tener un embargo por 50 millones de pesos por estafa. Entonces fijate lo que pasa con estas candidatas: hablan de transparencia y están llenas de causas”.
Con estas declaraciones, Eguía busca diferenciar a Fuerza Libertaria de La Libertad Avanza en la previa electoral. El mensaje fue claro: su espacio pretende disputar el voto mileísta, pero sin figuras cuestionadas judicialmente ni contradicciones en el manejo de fondos.