Cande Tinelli se enojó con Coti Sorokin y borró fotos de Instagram

Un gesto llamó la atención en la cuenta de Instagram de Candelaria Tinelli. La influencer ya no tenía las fotos románticas que había posteado junto a Coti Sorokin, por lo que sus fans comenzaron a sospechar, y preguntarle, respecto a una ruptura.

Atenta a los comentarios, la influencer admitió que había tenido un pequeño enojo con su novio, pero que ya estaba solucionado.

“Me estuvieron preguntando mucho si estaba bien, si me había separado de Coti y si había borrado las fotos con él por algo. No borré la fotos, las archivé. Cuando me enojo por algo soy muy calentona, impulsiva, y hago ese tipo de boludeces. Pero en ningún momento me separé ni nada grave. Está todo bien y va a estar todo muy bien”, comentó en un video.

Además, respondió sobre su cambio físico. “Muchas personas me están diciendo que me ven los brazos más musculosos y que estoy más potente. No estoy más musculosa, subí de peso. Unos kilos que a veces subo y a veces bajo. Así es la vida y no me molesta para nada decirlo. Se presta mucha atención a eso, pero simplemente estoy unos kilos más arriba y bien”, explicó.

Pasado el enojo, la hija de Marcelo Tinelli volvió a desarchivar las fotos con su amor.

