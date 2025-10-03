Octubre nos invita a mirar con amor y conciencia los cuerpos que cuidan, nutren y sostienen. En este mes de concientización sobre el cáncer de mama, quiero acercar una reflexión desde mi rol como puericultora y doula: “el cuidado no empieza en el diagnóstico, empieza mucho antes, en el vínculo con nuestro cuerpo, en la escucha, sobre todo en la prevención”.
Octubre Rosa: el cuidado también es vínculo
En esta oportunidad, la Doula y Puericultora Lali Zurzolo hace referencia al mes de concientización sobre el cáncer de mama.
Nuestros cuerpos pasan por gestación, lactancia, puerperio, crianza, y muchas veces, en ese darlo todo por otros, se posterga lo propio: las consultas médicas, los chequeos, el tiempo para mirarse, tocarse, preguntarse. Octubre Rosa nos recuerda que cuidarnos también es parte de cuidar.
Según el Instituto Nacional del Cáncer, en Argentina se diagnostican más de 22.000 casos nuevos de cáncer de mama por año, siendo la primera causa de muerte por tumores en mujeres. Sin embargo, la tasa de mortalidad viene descendiendo desde hace dos décadas, gracias a la detección temprana y los avances en el tratamiento.
La prevención salva vidas y para eso es fundamental:
- Tocarse es conocerse: realizar el autoexamen mamario una vez al mes.
- Consultar con profesionales ante cualquier cambio o duda.
- Acceder a mamografías anuales, especialmente entre los 40 y 69 años, o antes si hay antecedentes familiares.
- Sostener hábitos saludables: alimentación, movimiento, gestión emocional, descanso.
- No minimizar señales: dolor persistente, bultos, secreciones, cambios en la piel.
El oncólogo Diego Kaen lo resume con claridad: “El cáncer se cura. Y el que no se cura, puede cronificarse. Pero para eso hay que ir al médico sano, sin esperar a sentirse mal”. En el cáncer de mama, el 99% de los casos diagnosticados en estadio temprano se cura. La clave está en no postergar lo importante.
Como profesional, me encuentro a diario con mujeres que sostienen, alimentan, crían. Mujeres que postergan sus chequeos por falta de tiempo, por miedo, por desinformación. Acompaño procesos donde el cuerpo se transforma, se entrega, se abre. Y en ese tránsito, el autocuidado debe ser parte de nuestras vidas.
Octubre Rosa no es solo una campaña, es una oportunidad para resignificar el cuidado. Para hablar de salud sin tabúes, para acercar información clara, para construir redes que sostengan. Invito a todas a priorizar sus consultas, a contactar a sus médicos, a no postergar lo importante. A mirar sus cuerpos con ternura y atención. A compartir esta información con otras. A ser parte activa de esta red de cuidado.