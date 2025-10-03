Octubre Rosa: el cuidado también es vínculo

La prevención salva vidas y para eso es fundamental:

Tocarse es conocerse : realizar el autoexamen mamario una vez al mes.

: realizar el autoexamen mamario una vez al mes. Consultar con profesionales ante cualquier cambio o duda.

ante cualquier cambio o duda. Acceder a mamografías anuales , especialmente entre los 40 y 69 años, o antes si hay antecedentes familiares.

, especialmente entre los 40 y 69 años, o antes si hay antecedentes familiares. Sostener hábitos saludables : alimentación, movimiento, gestión emocional, descanso.

: alimentación, movimiento, gestión emocional, descanso. No minimizar señales: dolor persistente, bultos, secreciones, cambios en la piel.

El oncólogo Diego Kaen lo resume con claridad: “El cáncer se cura. Y el que no se cura, puede cronificarse. Pero para eso hay que ir al médico sano, sin esperar a sentirse mal”. En el cáncer de mama, el 99% de los casos diagnosticados en estadio temprano se cura. La clave está en no postergar lo importante.

Como profesional, me encuentro a diario con mujeres que sostienen, alimentan, crían. Mujeres que postergan sus chequeos por falta de tiempo, por miedo, por desinformación. Acompaño procesos donde el cuerpo se transforma, se entrega, se abre. Y en ese tránsito, el autocuidado debe ser parte de nuestras vidas.

Octubre Rosa no es solo una campaña, es una oportunidad para resignificar el cuidado. Para hablar de salud sin tabúes, para acercar información clara, para construir redes que sostengan. Invito a todas a priorizar sus consultas, a contactar a sus médicos, a no postergar lo importante. A mirar sus cuerpos con ternura y atención. A compartir esta información con otras. A ser parte activa de esta red de cuidado.