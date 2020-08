Cámaras de comercio y Turismo piden la inclusión de localidades turísticas en la Ley de Emergencia

Las Cámaras de Comercio compartieron el siguiente comunicado:

“Queremos manifestarles a los Diputados y Senadores de la Nación de todos los bloques políticos nuestra profunda preocupación por los alcances, en cuanto a los sujetos incluidos como beneficiarios, que tienen los

proyectos de Ley de Emergencia Turística que están siendo tratados en el parlamento nacional.

La mayoría de los proyectos presentados por los diferentes bloques, toman como beneficiarios de la Ley únicamente a las actividades contempladas en la Ley Nacional de Turismo como sujetos alcanzados por los beneficios. No contemplan la particular situación de las localidades turísticas como la nuestras, donde la afectación de la actividad económica por la no existencia de turismo abarca a casi la totalidad de las habilitaciones comerciales de la ciudad.

Es por ello que solicitamos públicamente se contemple la inclusión de actividades comerciales y de servicios en general en localidades que viven casi exclusivamente del Turismo como es en nuestro caso, ya que de lo contrario la crisis existente causará la extinción de la mayoría de las Pymes de nuestra ciudad.

No contemplar esta situación, es desconocer como es el funcionamiento economico en localidades con una sola

industria, como es el turismo.

Firman:

F.E.E.B.A CÁMARA COMERCIO BARILOCHE CÁMARA de COMERCIO CÁMARA DE COMERCIO



Federación de Empresas y Entidades Cámara de Comercio, Industria, Villa La Angostura INDUSTRIA, TURISMO Y AFINES de Bariloche y Zona Andina Turismo, Servicios y Producción Junín de los Andes de Bariloche y Zona Andina Patagonia Argentina

A.T.B.A Cámara de Comercio A.C.A.B Cámara de Hoteleros

Asociación de Transporte de Industria & Turismo de Asociación de Cerveceros Gastronómicos y Actividades

Cargas y Logística de Bariloche San Martin de los Andes Artesanales de Bariloche Afines de Caviahue y Zona Andina y Zona Andina

