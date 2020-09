Cámara de Comercio: “aquellos funcionarios que no estén a la altura de las circunstancias den un paso al costado”

La asociación que nuclea a comerciantes de Villa La Angostura cruzó la gestión municipal, acusándolos de inacción y de ocultar información.



Sr. Director:

Nos dirigimos a usted en el marco de la situación de emergencia sanitaria, económica y social producida por el COVID-19, y ante la profunda improvisación de las autoridades locales evidenciada durante la última semana.

Habiendo transcurrido 6 meses desde inicio del aislamiento y luego de haber mantenido 3 reuniones con el Concejo Deliberante en pleno, a una de las cuales asistió el Sr. Intendente, el Sr. Vice intendente y el Secretario de Turismo Municipal, hemos lamentablemente confirmado que no existe una planificación de escenarios ni estrategias para afrontar la difícil situación que venimos transitando.

Las autoridades han faltado a la verdad en las 3 reuniones mantenidas, ocultando información y no haciéndose responsables de su propia inacción y su falta de conocimiento profundo sobre temas que ameritan la preocupación del pueblo.

Llegados a este punto, no podemos continuar sin tener claro quién es el que toma las decisiones sobre la circulación y ejercicio de nuestra libertad, que nos deja sin posibilidad de prever absolutamente nada en nuestros negocios, de forma incoherente e inconsistente.

Nos encaminamos a un escenario en el cual cada uno se comportará como pueda y esto es consecuencia del NO PLAN, del engaño, del ocultamiento de información de nuestras autoridades.

Desde el día 17 de marzo acercamos nuestras propuestas y estuvimos a disposición para trabajar mancomunadamente con el Intendente y el Concejo Deliberante, pero no sirvió absolutamente para nada, porque hoy tenemos este escenario en el cual siempre hay alguien a quien “tirarle la pelota”.

Hemos llegado hasta aquí comportándonos con profunda responsabilidad, gestionando nuestros negocios con enorme incertidumbre (no por el virus, sino por la falta total de políticas públicas), con gran angustia y poniendo el hombro, y si está en la intención de nuestras autoridades continuar con una estrategia estéril, la situación ya no podrá contenerse, estarán en riesgo los 1600 puestos de trabajo que el comercio y los servicios dan a esta localidad y las fuentes de ingresos de muchas familias angosturenses.

Finalmente, y ante el panorama descripto, exigimos:

Que la vuelta a fase 1 no sea la única alternativa para enfrentar la circulación del virus, evitando prohibir que podamos trabajar; Que cada autoridad se ponga a trabajar en el área que le corresponde, aunque llevemos 6 meses de retraso; Que cada autoridad se haga cargo de la parte de responsabilidad que le compete; Que se implemente un plan municipal de comunicación eficiente informando a toda la comunidad de forma clara, concisa y oportuna; Que todos aquellos funcionarios que no estén a la altura de las circunstancias den un paso al costado o sean apartados oportunamente.

Comisión Directiva

Cámara de Comercio, Turismo, Industria y Producción

