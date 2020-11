By the way, el lugar de las hamburguesas en San Martín

Diario 7 Lagos sigue de recorrida por los diferentes locales gastronómicos de la ciudad, conociendo las mejores propuestas y los infantables para todos los vecinos o visitantes que pasean por la ciudad. En este caso nos centramos en By the Way Patagonian Burguers, el lugar que se convirtió en la casa de la hamburguesa sanmartinense.

En diálogo con Diario 7 Lagos, Alejandro Cordon, dueño y creador de este restaurante, cuenta que todo nació hace tres años en el patio de comidas El Maitén o “Galería Azul” con una oferta de hot dogs con combos de diferentes tipos.

Ese primer emprendimiento fue sumando alternativas en el menú y tuvo un éxito que hizo que se extienda su llegada al público. De esa forma Cordon se puso al frente del local ubicado en el cruce de Av. Pérez y Av. San Martín y en diciembre del año pasado By the way se volvió un lugar muy reconocido entre los ciudadanos.

“En esta etapa nos centramos en la hamburguesa como plato fuerte. Es una hamburguesa estilo americano, tenes hamburguesa de pollo, cerdo, ciervo, carne vacuna, cordero, todas con sus recetas puntuales”, especificó Cordon.

Y agrega: “Nos dedicamos a hacer hamburguesas y la idea es que sea un productor impecable, hay preparación específica de la carne, el pan está hecho a medida, cada cosa que se hace tiene un porqué. Trabajamos para que el producto sea el mejor, eso es lo que queremos”.

Consultado sobre los últimos meses surmergido en medio de la pandemia, desde By the way señalan: “Está muy difícil porque a la corta y a la larga todos vivimos del turismo, pero gracias a dios el producto que hicimos fue siempre en el público local. Estamos fuertes”.

Si querés saber más sobre este lugar que se convirtió en la casa de la hamburguesa sanmartinense ingresá acá https://instagram.com/bythewayburgers?igshid=95u27rd4b71i

