Brito explicó la situación económica del Municipio en medio de la crisis y aseguró: “Hoy no podemos prescindir de cobrar la TISH, ya hemos eximido a 600 vecinos de pagar la monotasa”

Tras el pedido de la Cámara de Comercio y de la Asociación de Hoteles de no pagar la TISH, el Secretario de Economía del municipio, Daniel Brito fundamentó porqué no es factible en este momento prescindir de ese tributo.

“Tal como se lo manifestamos a Mónica Gonzalez hace poco más de una semana cuando nos reunimos virtualmente por este mismo tema, le expliqué puntualmente por qué no estábamos en condiciones de hacer esas eximiciones, pero que, de todos modos, esto se iba a ir analizando con la evolución de la crisis. Lamentablemente, el panorama no ha cambiado y hoy no podemos prescindir de cobrar la TISH, ya hemos eximido a 600 vecinos de pagar la monotasa y además, la recaudación del municipio cayó un 30%”

Brito remarcó que la eximición de la Monotasa (que alcanza a unos 600 vecinos) se pensó como una medida para aliviar a aquellos que tienen oficio, un emprendimiento menor. Además de prorrogar por 60 días las Tasa Servicios Retributivos, para todos los angosturenses.

“Actualmente estamos acompañando a nuestros vecinos a través de distintas medidas. Una de las prioridades establecidas por nuestro intendente es asistir las necesidades más básicas de nuestra gente. Es por eso que estamos destinando fondos a brindar asistencia a través de bolsones de comida, leña y ayudas económicas que, durante este mes, se han incrementado notablemente. Es por todo esto que, en esta etapa, cualquier nueva reducción de los ingresos municipales afectaría o incluso condicionaría la asistencia que estamos llevando adelante. No estamos en condiciones de desfinanciar eso”, agregó Brito.

Respecto de la TISH, el Secretario de Economía señaló que se trata de un tributo que abonan unos 400 comerciantes. De esos, unos 50 son los que pagan un tributo superior a los 5 mil pesos mensuales. Precisó que se deduce en función a lo que factura el comercio. A modo de ejemplo, un comercio que factura 11 millones de pesos al año, paga una TISH de $5854; mientras que el gran porcentaje abona un promedio de $1200.

Brito detalló que además el Municipio inició gestiones con el Banco Provincia de Neuquén para que puedan aumentar el cupo para los comerciantes de Villa La Angostura, ya que la mayoría había solicitado créditos por la emergencia económica tras el cierre de la ruta por el desmoronamiento del invierno pasado y entonces ya no podían pedir más crédito al BPN.

Otra medida que tomaron desde el Municipio fue prorrogar la habilitación municipal, sin necesidad de abonarla, para aquellos comercios a los que se les vencía en medio del aislamiento, para que cuenten con los requisitos para acceder a créditos.

El Secretario de Economía anticipó que no se descarta un plan de pagos para aquellos comerciantes que se atrasen en el pago: “Actualmente ofrecemos planes de pago hasta en 6 cuotas sin intereses y no hay intención de discontinuar esta medida, aquellos que se atrasen con el pago seguramente podrán financiar su deuda”