Esta semana comenzó la promoción del Banco Provincia del Neuquén (BPN) para celebrar la Semana del Niño con cuotas sin interés en más de 1.200 comercios de la provincia dedicados al rubro.
Promoción del BPN por el Día del Niño
El Banco Provincia del Neuquén (BPN) tiene cuotas sin interés en más de 1.200 comercios desde este lunes y hasta el sábado 16 de agosto en rubros infantiles.
Con motivo de festejarse el domingo 17 de agosto el Día de niños y niñas, el BPN lanzó una promoción que arrancó este lunes y se extiende hasta el sábado 16 de agosto. Durante toda la semana habrá hasta seis cuotas sin interés abonando con la tarjeta Confiable BPN y también hasta tres cuotas sin interés en el caso de pagar con las tarjetas Visa o MasterCard emitidas por el banco.
En esta opoprtunidad son más de 1.200 comercios adheridos al Club de Beneficios los que participan de la promoción. Los rubros que abarcan son indumentaria infantil, calzado infantil, electrónica y computación, telefonía, jugueterías, librerías, deportes y bicicleterías.
La promoción aplica a comercios de Neuquén y Río Negro, que sean parte del Club de Beneficios, en los rubros mencionados. Los comercios que participan este año pueden consultarse en la web del banco www.bpn.com.ar accediendo a la sección Club de Beneficios. Allí se puede consultar la información necesaria sobre esta promoción y las últimas que BPN tiene vigentes.
Y para aquellos que todavía no tengan sus tarjetas BPN, pueden tramitarlas en cualquier sucursal del banco o también solicitarlas desde el sitio web www.bpn.com.ar y aprovechar todas las promociones que el banco ofrece.