Bioquímicos de Angostura avalan la implementación de neokits para testear y obtener los resultados en la localidad: “sería una ventaja enorme”

El Hospital local recibió una capacitación por parte de Investigadores del CONICET y el Instituto Malbrán sobre detección molecular simplificada (PCR isotérmica) de SARS CoV-2. Dicho encuentro podría generar un cambio inédito para Villa La Angostura en la realización de testeos ante casos posibles de Coronavirus.

En diálogo con Diario 7 Lagos, Jorge Contrera, Bioquímico y jefe del Laboratorio del Hospital Arraiz, explicó los principales beneficios que traería este método y qué hace falta para que comience a implementarse: “es una nueva versión del NEOKIT que es mucho más práctica que la anterior. Sería una ventaja enorme”, aseguró.

El jueves 29 de abril, investigadores y asesores del Instituto de Ciencias y Tecnología Dr. Cesar Milstein – CONICET, y a los docentes de AATALAC (Asociación Argentina de Técnicos y Auxiliares de Laboratorio en Análisis Clínicos) llegaron a la localidad y brindaron un curso a bioquímicos y técnicos.

“Es una reacción de amplificación de ARN viral. Se busca material genético del virus. No llega a ser un PCR porque técnicamente son distintas, pero tiene una sensibilidad muy cercana al PCR. Tiene una sensibilidad del 90 por ciento, es muy buena, fácil y posible de realizar acá en villa la angostura, necesita mucha menos aparatología que una técnica PCR”, describió Contera.

Por otro lado, resaltó que “se trata de un trabajo coordinado y de desarrollo público y privado”, en la cual la referente de la técnica trabaja para el CONICET. Comenzar a utilizar este método sumaría rapidez y cambiaría el esquema actual de procedimiento, donde actualmente los hisopados son enviados a Neuquén para su evaluación que se ve demorada.

“Nosotros estamos realizando test de antígenos, que son super rápidos y prácticos, pero sirven para determinada ocasión y no tienen la sensibilidad que tienen estos Neokits. El positivo no cabe duda en la prueba de antígenos, pero el negativo puede tener una carga viral que todavía no es detectable. Aquí se podría resolver esa cuestión”, explicó el Bioquímico a este medio.

Contrera aclaró que su implementación depende del área de Salud Provincial, ya que “son ellos quienes toman la decisión y desde el Hospital, como Salud Pública, se debe respetar lo que se les ordena”: “ellos deciden si esto va a estar dentro de la forma de testear de la Provincia para determinar qué resultados va a aceptar como parámetro”, sumó.

“Si bien tenemos insumos como reserva, a partir de ahí podemos empezar a procesarlos como método y sería una ventaja enorme porque no tendríamos que mandar a Neuquén para que se evalúe mediante la técnica PCR”, resaltó Jorge.

Cabe destacar que la iniciativa pertenece al bloque de Juntos por el Cambio en Villa La Angostura. Al respecto, la concejal Marta Cicconi explicó a Diario 7 Lagos que la capacitación de la semana pasada “ha sido un excelente entrenamiento teórico y práctico utilizando los equipos donados por Y-TEC y las pruebas desarrolladas por el estado argentino a través del consorcio público privado que constituyó el ICT Milstein”.

“Es un nuevo diagnóstico molecular potencialmente disponible en el Hospital de Villa La Angostura. Estamos en condiciones de realizar un diagnóstico técnicamente simple pero extremadamente preciso, que detecta al virus tanto en personas sintomáticas como asintomáticas. Esto permite un aislamiento temprano de los casos positivos evitando la propagación del virus”, continuó relatando la edil.

En línea con lo expresado por Contrera, Cicconi dijo que “es una evidente ventaja logística y de accesibilidad que evita demoras eternas y costos públicos por enviar las muestras a la ciudad de Neuquén”, y espera que “las autoridades tomen conciencia de la necesidad de la población y acompañe esta capacitación con los recursos y la decisión política que amerita el esfuerzo que los trabajadores de salud y la ciudad toda hacen en pos de superar este flagelo”.

