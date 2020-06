Beneficios para comerciantes, fondo anti cíclico y donación del sueldo de concejales entre las propuestas de los ediles de San Martín durante la pandemia

Con un trabajo en conjunto de los tres bloques que integran el concejo deliberante local (MPN – Juntos por el Cambios – Unidad Ciudadana), y las medidas protocolares necesarias, los concejales presentaron proyectos que buscaban paliar la crisis económica de la pandemia y que fueron votados, en su mayoría, por unanimidad.

En diálogo con Diario 7 Lagos, Sergio Winkelman, presidente del cuerpo y concejal del MPN explicó que durante esta etapa enfocaron “el funcionamiento del Concejo tratando de sacar aquellos proyectos que ayuden a resolver temas que tiene que ver con la situación de pandemia”.

“Acordamos con el ejecutivo varios temas que tienen que ver con prorroga de licencias comerciales, con todas las habilitaciones que se generan desde el Municipio y que por estar cerrado sacamos una ordenanza donde prorrogamos la vigencia de estas licencias hasta tanto se normalice la situación” explicó.

Otra de las propuestas buscó “reestructurar partidas para darle mas oxigeno a áreas que están hoy bastante complicadas, acción social que esta requiriendo mucha ayuda de la comunidad y hemos destinado dos sueldos que no cobran concejales para que sean utilizados en esta emergencia” señaló.

También se constituyó una mesa tripartita compuesta por concejales, el ejecutivo municipal e integrantes de salud. “Allí hemos recepcionado distintas solicitudes del sector comercial o empresarial que nos han solicitado volver a trabajar y hemos colaborado en hacer los protocolos junto con salud para empezar a generar las medidas de sanidad indispensables para que vuelvan a funcionar” detalló el edil.

Winkelman fue consultado sobre el nuevo funcionamiento del Concejo Deliberante en el contextó actual y afirmó: “Cambió todo. La dotación del personal de planta permanente que es la que nos da el sostén para el funcionamiento está yendo en su mínima expresión y después todo lo que tiene que ver con lo espacios hemos rediseñado la ubicación de nuestra sala de sesiones para respetar el distanciamiento entre concejales”.

Además, los asesores no están yendo y organizan sus tareas con el objetivo de “cuidar a la gente que trabaja y no exponer a nadie a un eventual contagio” finalizó.

En el caso de Unidad Ciudadana, fue el concejal Santiago Fernández quien se refirió a los proyectos surgidos por parte del bloque. “Trabajamos distintas cuestiones algunas vinculadas a generar recursos al ejecutivo, otras a lidiar la presión tributaria o alivianar la presión sobre los distintos sectores económicos”.

Entre los principales proyectos presentados por el bloque se encuentra la creación de un subsidio por violencia de género. “Con un tratamiento exprés, que implique no un proceso burocrático sino el otorgamiento inmediato a sola firma de la secretaría de Desarrollo Social” aclaró Fernández.

En conjunto con el bloque de Juntos por el Cambio, Unidad Ciudadana trabajó en la creación de un fondo anti cíclico. “La provincia sancionó la ley 3230 que es la ley de emergencia y es prevé un endeudamiento de 140 millones de dólares de los cuales se coparticipa cerca del 30%. A San Martín de los Andes le corresponderían alrededor de 2 millones de dólares que equivale a 140 millones de pesos” detalló el edil.

Lo que planten los bloques, que se unieron para conseguir una mayoria, es la creación de este fondo que permitiría “que el estado municipal constituya una especie de herramienta crediticia subsidiada para sectores productivos y comerciales de la localidad, para afrontar situaciones críticas con tasas subsidiadas con plazos de repago extensos con pedido de gracia”.

También se otorgaría “una serie de facilidades para los sectores comerciales y productivos que les permitiría afrontar la crisis sin tener que apelar al sistema financiero que, como sabemos, no tiene una vocación de fomento sino obviamente de negocios” opinó el funcionario.

Rememorando situación como la explosión del volcán y a gripe aviar, Fernández explicó que son hechos que “afectan fuertemente nuestra matriz productiva” y que “las herramientas que tenemos al alcance no son herramientas propias. Los municipios de San Martín y Angostura tienen un desfasaje muy fuerte en los recursos de su coparticipación entonces no disponen de recursos propuso como para generar políticas contra cíclicas, que en una situación de crisis puedan generar estimulo a la producción, al trabajo, al consumo”.

Sobre este proyecto el referente de Unidad Ciudadana señaló: “El gobierno municipal no está de acuerdo. Ha planteado la idea de la utilización de esos recursos para gastos generales. Nosotros entendemos que no puede ser para gastos generales. La plata que se va a pagar durante años no puede ser utilizada para el gasto de hoy, no es lógico”.

En esta misma línea, otro de los proyectos busca la creación de un Consejo Económico y Social con la participación de distintos actores de la localidad: económico, sociales y académicos. Dicha entidad tiene el objetivo de “pensar y de rediseñar la estructura productiva de nuestra localidades tratando de enriquecerla y diversificarla”.

El edil explicó que “las economías especializadas que se dedican fuertemente a algo son economías frágiles y ante cualquier problema que afecte a ese sector en particular entra en una crisis que obviamente repercute más gravemente sobre los sectores populares”.

Consultado sobre las adhesiones a esta propuesta, Fernández afirmó que recibieron respuesta del gobierno municipal, que “ve la herramienta como una herramienta transitoria en el marco de la crisis. Nosotros entendemos que es una herramienta para pensar la transformación productiva de San Martín”.

Otras de las iniciativas fueron un Proyecto de Comunicación para solicitarle a Camuzzi Gas del Sur, Ente Provincial de Energía del Neuquén (EPEN) y Cooperativa de Agua y Saneamiento de la localidad de San Martín, que informen si ante la imposibilidad de realizar mediciones presenciales en los establecimientos comerciales de la localidad, optaron por facturar un consumo basado en el año pasado mismo periodo.

También la declaración de la intención del bloque de mantener el acuerdo alcanzado con el Departamento Ejecutivo Municipal y las autoridades sanitarias, para trabajar de manera conjunta en el proceso de administración de la cuarentena; autorizar al ejecutivo a modificar las partidas presupuestarias del Presupuesto 2020 del Concejo Deliberante.

Por otra parte propusieron que el monto a otorgar por la Municipalidad, en calidad de subsidio, para atender a personas en situación de vulnerabilidad social, no exceda el monto equivalente al 50% de un salario mínimo vital y móvil.

Otra propuesta fue la declaración de la emergencia económica y social por un período de noventa (90) días en todo el ejido del municipio de San Martín de los Andes desde el 1° de abril

A su turno, en representación de Juntos por el Cambio, quien habló fue César Meza que comenzó aclarando que el trabajo se redujo a un 30 o 40% producto de los protocolos de bioseguridad.

Los proyectos presentados fueron diversos, enfocado en su mayoría a medidas económicas.

En primer lugar, presentaron una flexibilización de licencias comerciales el cual salió por unanimidad en el Concejo. “Fue exceptuar los pagos de canon de estacionamiento a los comercios durante el periodo de pandemia” explicó y agregó que otra de las propuestas fue la habilitación de vehículo especiales para las agencias de viaje, aunque todavía se encuentran elaborándolo.

Otro de los proyectos se refiere a violencia de género y consiste en la Adhesión a Ley provincial 3106, para designar abogados para víctimas de violencia de género. A este se le suma el de prórroga de licencias comerciales para conducir ya que no estaban habilitadas las oficinas.

También solicitaron una prórroga para pagos de impuestos de patentes mientras dure las pandemia, sin recargo sobre la misma, el cual fue aprobado por unanimidad. Siguiendo con la línea de proyectos en el marco de la pandemia, presentaron el de habilitación y protocolos para la obra privada que finalmente se dio a nivel provincial.

Uno de los proyectos más controversiales y del que no recibieron apoyo de las otras fuerzas fue el de reducción del 20% del salario del Concejo Deliberante y el Ejecutivo municipal. Si bien el proyecto quedó estancado, el bloque de Juntos por el Cambio donó ese porcentaje del sueldo a la Cooperadora del Hospital durante el periodo que dure la pandemia.

“Lo hicimos durante dos meses y seguiremos aportando” afirmó Meza y aseguró que llevan aportados entre $90 mil y $110 mil entre concejales, asesores y consejeros. Además la concejal Monin Aquin no percibe su sueldo de concejal ya que es jubilada. “Ese sueldo de concejal ella decidió destinarlo los primeros 5 meses de este año al hospital y el restante a Desarrollo Social con el fin de comprar módulos de alimentos y cubrir otras necesidades de urgencia que tenga desarrollo durante los 4 años de gestión” detalló.

El bloque también había pedido por la habilitación de los templos religiosos, que finalmente fue habilitado por Nación y sumó una ordenanza destinada a los emprendedores, el proyecto de góndolas comerciales para productores locales, el cual busca que los grandes supermercados cedan una parte de sus góndolas a los productores sanmartineneses.

Juntos por el Cambio también fue detrás de la declaración de interés de la Ley provincia de Emergencia económica, productiva, financiera y fiscal del sector vinculado a la actividad turística. “Este proyecto lo presentó un diputado en la legislatura de Neuquén y con el bloque del Frente de Todos hemos adherido y hemos presentado esta declaración” finalizó el edil.

La importancia del trabajo en conjunto durante la pandemia

Consultados por la labor entre los bloques, Sergio Winkelman destacó que “más allá de las distintas visiones que tiene cada uno de los espacios políticos, hemos estado presente y hemos estado tratando de estar atentos a las necesidades que hay en San Martín y, en un marco donde casi todos los poderes legislativos del país están paralizados, nosotros hemos tenido al voluntad de estar presentes”.

Por su parte, Santiago Fernández consideró que el trabajo fue “muy bueno, con el gobierno municipal y con los bloques. La mayoría de los proyectos que hemos trabajado en la emergencia han salido por unanimidad, y en acuerdo con el gobierno” y confesó que en la primera sesión especial durante la pandemia plantearon que solo abordarían temas que hayan estado acordados con el gobierno municipal para evitar tensiones.

“Se está trabajando muy bien y hay plena conciencia de los actores de la necesidad de trabajar en conjunto para dar soluciones dejando de lado las diferencias políticas que existen, que están bien, pero que en este contexto tiene que primar aquello en lo que podamos trabajar en conjunto” sumó.

A su turno, Cesar Meza coincidió: “Hemos aunado varios criterios apuntando hacia el mismo objetivo: acompañar al ejecutivo municipal para que pueda tomar decisiones sobre el periodo de pandemia, ya que el concejo deliberante no iba a estar funcionando”.

