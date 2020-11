Bautizarán con el nombre Dante Rodolfo Valeri a la glorieta de Plaza Sarmiento: quieren hacer un homenaje en el Día Mundial del Tango

A partir del impulso de la Asociación Civil Amistango que hace 10 años se reúne en la glorieta de Plaza Sarmiento todos los veranos para bailar tango, mediante una ordenanza del Concejo Deliberante se definió bautizar a este espacio con el nombre de “Dante Rodolfo Valeri”, por su cointribución a la música y cultura local.

Según detallaron desde el Concejo Deliberante, se trata de un reconocimiento a modo de homenaje al vecino que contribuyó a difundir su arte musical tanguera en las clases de milonga y tango a cargo de los profesores locales Marcos Avilés y Analía Braun, en los encuentros que se realizan de forma habitual en la conocida glorieta.

Valeri nació en el año 1934 y en la década del 70 se instaló en las tierras de su padre, sobre la calle Koessler. En ese espacio construyó su vivienda y galpón para la venta de forraje. Con el paso de los años se volvió un personaje reconocido del pueblo y participó del libreo del centenario.

Con su bandoneón participó en los últimos años en las actividades del Centro de Adultos mayores hasta que el año pasado falleció. Desde Amistango decidieron rendirle su merecido homenaje.

“En realidad fue una idea de las hijas, ellas me llamaron un día y me dijeron porque no se podía poner el nombre de su padre a la glorieta donde nos venimos reuniendo hace 10 años todos los veranos”, expresó en diálogo con Diario 7 Lagos Luis Alberto Morales, presidente de la Asociación Civil Amistango.

Consultado sobre la razón para rendir este homenaje, Morales expresó: “Hay varias razones para ponerle el nombre por su familia y por toda la comunidad de San Martín. El bailaba tango y era único con su bandonéon, pero sobre todo fue una excelente persona. Un hombre nacido y criado en San Martín que marcó historia.”.

Desde la Amistango apuntan a poder hacer el acto de homenaje el próximo 11 de diciembre, jornada que se conmemora el Día Mundial del Tango. Esperan poder contar ese día con la placa de reconocimiento.

