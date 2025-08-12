El complejo recuerda que es la única excursión de Bariloche que incluye en su tarifa el traslado ida y vuelta desde el centro de la ciudad hasta la base, ubicada en el kilómetro 5 de la avenida de los Pioneros. Durante esta semana especial, los menores de 12 años también podrán usar este servicio sin cargo.

Semana de la Niñez en Bariloche: el Teleférico Cerro Otto abre gratis para los chicos

Las entradas se pueden comprar en las cabañas de San Martín e Independencia o Mitre y Villegas, además de la boletería en la estación inferior. El valor general es de $40.000 por persona; residentes de Bariloche y mayores de 65 años abonan $20.000. Las personas con Certificado Único de Discapacidad no pagan entrada, aunque deben ir acompañadas por alguien que sí abone el ingreso.

La promoción especial contempla transporte gratuito desde el centro de Bariloche para los más pequeños.

El Teleférico Cerro Otto funciona todos los días de 10 a 16:30, sujeto a condiciones climáticas. Por este motivo, no se realizan reservas anticipadas y se recomienda verificar el estado operativo en las redes sociales oficiales, la web www.telefericobariloche.com.ar o a través de la línea de WhatsApp 2944-622986.