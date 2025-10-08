La Policía de Río Negro logró recuperar una tablet, una billetera con documentación y una importante suma de dinero en euros que habían sido sustraídos de un consultorio médico ubicado en el centro de Bariloche. El responsable, de 38 años, fue detenido y quedó a disposición de la Justicia por el delito de encubrimiento.
Robo en el centro de Bariloche: la Policía lo resolvió en horas
El hecho comenzó a investigarse cuando la propietaria del consultorio advirtió que habían forzado una reja y una ventana para ingresar al interior. Al revisar el lugar, notó el faltante de varios objetos de valor, por lo que radicó la denuncia en la Comisaría 2°. De inmediato, se iniciaron las actuaciones para identificar a los posibles autores.
Los elementos robados fueron encontrados rápidamente, porque estaban en poder de un hombre de 38 años, quien había sido demorado horas antes de la denuncia de la víctima, tras encontrarlo en actitud sospechosa y sin poder justificar por qué tenía en su poder una tablet y una billetera con 500 euros, y sobre todo, documentación que no era propia.
Esa coincidencia permitió vincularlo con el hecho ocurrido en el consultorio.
El caso fue comunicado al fiscal de turno, quien dispuso que el sospechoso permanezca detenido y que los bienes fueran reconocidos y restituidos a su legítima dueña. También se notificó a la defensa oficial, que intervino en la causa.