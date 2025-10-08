Diario 7 Lagos
Robo en el centro de Bariloche: la Policía lo resolvió en horas

La Policía recuperó una tablet, una billetera con documentación y una importante suma de dinero en euros que habían sido sustraídos en el centro de Bariloche.

La Policía de Río Negro logró recuperar una tablet, una billetera con documentación y una importante suma de dinero en euros que habían sido sustraídos de un consultorio médico ubicado en el centro de Bariloche. El responsable, de 38 años, fue detenido y quedó a disposición de la Justicia por el delito de encubrimiento.

El hecho comenzó a investigarse cuando la propietaria del consultorio advirtió que habían forzado una reja y una ventana para ingresar al interior. Al revisar el lugar, notó el faltante de varios objetos de valor, por lo que radicó la denuncia en la Comisaría 2°. De inmediato, se iniciaron las actuaciones para identificar a los posibles autores.

Esa coincidencia permitió vincularlo con el hecho ocurrido en el consultorio.

El caso fue comunicado al fiscal de turno, quien dispuso que el sospechoso permanezca detenido y que los bienes fueran reconocidos y restituidos a su legítima dueña. También se notificó a la defensa oficial, que intervino en la causa.

