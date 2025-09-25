Playas de Bariloche: seguridad, limpieza y guardavidas para la temporada

Para más información, acceder al portal coMUNIcar del personal municipal en el siguiente link: https://comunicar.gob.ar/index.php/2025/09/23/registroguardavidas/

Los horarios de cobertura serán de 14 a 20 horas, con tareas centradas en la prevención de incidentes, tanto entre bañistas como en quienes realizan actividades acuáticas con embarcaciones, como kayaks.

El sistema de emergencias estará articulado con la línea 103 de Protección Civil, que se encargará de despachar los recursos necesarios, incluyendo rescates acuáticos. Además, la Prefectura Naval Argentina acompañará estas acciones con su presencia en el lago, reforzando la seguridad en los espejos de agua.

Las playas con servicio de guardavidas son: Centenario, Playa del Centro, Bonita, Bahía Serena, Del Viento, Los Coihues y Arelauquen.

Desde las Delegaciones Municipales se suma un importante esfuerzo para mantener el orden y la limpieza de los espacios públicos. La consigna es clara: “Lo que viene con vos, se va con vos”. La colaboración de todos es fundamental para cuidar las playas, considerando el incremento de visitantes, tránsito vehicular, residuos y demanda de servicios.

Recomendaciones al ingresar al agua

– Verificar la temperatura antes de sumergirse.

– Ingresar de a poco para aclimatar el cuerpo.

– Recordar que la visibilidad no siempre garantiza profundidad segura.

– Nadar dentro de las zonas de boyado en playas habilitadas.

– Vigilar permanentemente a los niños.

– No usar flotadores no autorizados (como colchones inflables).

– Utilizar chaleco salvavidas en toda embarcación.

– Recordar: los lagos son de aguas frías, provienen de deshielo.

Recomendaciones de Prefectura Naval Argentina

– Usar siempre balnearios habilitados con presencia de guardavidas.

– No superar la línea de boyado.

– Evitar ingresar al agua bruscamente o después de comer.

– Supervisar a los niños cuando usen elementos inflables.

Navegación en embarcaciones menores

– Avisar a Prefectura antes de salir, indicando zona y tiempo estimado de regreso.

– Usar chaleco salvavidas y elementos reglamentarios.

– No consumir alcohol al navegar.

– Contar con habilitación Náutico Deportiva.

– Impedir que conduzcan menores no habilitados.

– Llevar a bordo bengalas, matafuegos, silbato, espejo de señales y otros elementos de seguridad.

– No navegar con escasa visibilidad o sin conocer el pronóstico.

– Respetar áreas de navegación y mantener velocidad segura cerca de muelles y bañistas.