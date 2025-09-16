La Policía secuestró arma y droga tras alerta al 911 en Bariloche

El auto, un Renault Clío color gris, era conducido por un hombre de 38 años, acompañado por un joven de 23 y una mujer de 24. Todos fueron identificados en el lugar por el personal actuante. Durante el procedimiento de rutina, se constató que dos de los ocupantes portaban cartuchería de arma de fuego entre sus prendas.

Luego de una inspección ocular del vehículo, los efectivos encontraron en el suelo del habitáculo un arma de fuego marca Taurus calibre 32 con un proyectil en la recámara y varias municiones de calibres de distintos en el cargador. La escena fue preservada hasta la llegada del Gabinete de Criminalística, que realizó las pericias correspondientes y procedió al secuestro de la pistola, todo bajo la supervisión de la Fiscalía de turno.

A su vez, personal de la División Toxicomanía secuestró un billete de mil pesos que contenía en su interior cocaína, con un peso total de 1 gramo. Por disposición de la fiscalía interviniente, los tres individuos quedaron detenidos preventivamente en el marco de una causa judicial por tenencia ilegal de arma de fuego, contemplada en el artículo 189 bis del Código Penal.