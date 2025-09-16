Una intervención rápida y coordinada entre operadores del sistema 911 RN Emergencias y personal policial de calle permitió identificar un vehículo sospechoso, secuestrar un arma de fuego cargada, una pequeña cantidad de estupefacientes, y detener a tres personas en distintos procedimientos realizados en Bariloche.
La Policía secuestró arma y droga tras alerta al 911 en Bariloche
La Policía detuvo a tres personas en distintos procedimientos realizados en San Carlos de Bariloche.
Todo inició el lunes a la madrugada, cuando un llamado anónimo ingresó a la línea 911 y alertó sobre la presencia de un vehículo gris en el barrio Nahuel Hue, desde donde se habrían efectuado disparos de arma de fuego. La denuncia fue inmediatamente derivada al personal de patrullaje, que comenzó recorridas preventivas por las zonas aledañas.
Poco después, desde el Centro de Monitoreo Urbano se informó que un vehículo con características similares circulaba desde el mismo barrio en dirección al centro de la ciudad por Ex Ruta 258. El seguimiento en tiempo real permitió alertar a las unidades en calle, que lograron interceptar al rodado sobre calle Diagonal Gutiérrez, cerca de las unos 20 minutos más tarde.
El auto, un Renault Clío color gris, era conducido por un hombre de 38 años, acompañado por un joven de 23 y una mujer de 24. Todos fueron identificados en el lugar por el personal actuante. Durante el procedimiento de rutina, se constató que dos de los ocupantes portaban cartuchería de arma de fuego entre sus prendas.
Luego de una inspección ocular del vehículo, los efectivos encontraron en el suelo del habitáculo un arma de fuego marca Taurus calibre 32 con un proyectil en la recámara y varias municiones de calibres de distintos en el cargador. La escena fue preservada hasta la llegada del Gabinete de Criminalística, que realizó las pericias correspondientes y procedió al secuestro de la pistola, todo bajo la supervisión de la Fiscalía de turno.
A su vez, personal de la División Toxicomanía secuestró un billete de mil pesos que contenía en su interior cocaína, con un peso total de 1 gramo. Por disposición de la fiscalía interviniente, los tres individuos quedaron detenidos preventivamente en el marco de una causa judicial por tenencia ilegal de arma de fuego, contemplada en el artículo 189 bis del Código Penal.