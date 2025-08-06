Gran Festejo por el Día del Niño en Bariloche

Organizado por la Subsecretaría de Deportes del Municipio de Bariloche, el evento se presenta como un espacio pensado especialmente para las niñeces, donde lo lúdico, el movimiento y el encuentro serán los protagonistas. Desde las 14:00 hasta las 20:00 hs, habrá actividades para todos los gustos, en un entorno cuidado y lleno de color.