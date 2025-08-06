Este domingo 10 de agosto, el Gimnasio Municipal “Alberto G. Icare” N°3 de San Carlos de Bariloche se transforma en una gran fiesta para celebrar a las infancias. Con entrada libre y gratuita, la propuesta invita a todas las familias a sumarse a una jornada inolvidable de juegos, diversión y alegría.
Gran Festejo por el Día del Niño en Bariloche
Organizado por la Subsecretaría de Deportes del Municipio de Bariloche, el evento se presenta como un espacio pensado especialmente para las niñeces, donde lo lúdico, el movimiento y el encuentro serán los protagonistas. Desde las 14:00 hasta las 20:00 hs, habrá actividades para todos los gustos, en un entorno cuidado y lleno de color.
La jornada contará con estaciones de juego, propuestas deportivas, sorpresas, música, y una atmósfera festiva donde cada niña y niño podrá disfrutar a pleno. Además, se busca fortalecer los lazos comunitarios y promover una infancia activa, saludable y feliz.
“¡Sumate a este gran festejo!” es el lema que acompaña la convocatoria, que promete convertir al Gimnasio Municipal Nº3 “Alberto G. Icare” (Santiago de Chile y Bailey Willis) en un verdadero parque de emociones. La invitación es abierta y gratuita, ideal para que toda la familia se acerque a compartir un domingo diferente.