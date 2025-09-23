Cortes de tránsito por filmación de miniserie en Bariloche

Bariloche será nuevamente protagonista de una producción audiovisual de gran alcance. Entre los días 24 y 27 de septiembre de 2025, una productora llevará adelante la filmación de una miniserie que no solo mostrará los paisajes de nuestra ciudad al mundo, sino que también implicará la contratación de más de 300 extras locales, generando trabajo y participación comunitaria.