Cortes de tránsito por filmación de miniserie en Bariloche

La ciudad de San Carlos de Bariloche será escenario de una producción audiovisual que convocará a más de 300 extras locales.

Bariloche será nuevamente protagonista de una producción audiovisual de gran alcance. Entre los días 24 y 27 de septiembre de 2025, una productora llevará adelante la filmación de una miniserie que no solo mostrará los paisajes de nuestra ciudad al mundo, sino que también implicará la contratación de más de 300 extras locales, generando trabajo y participación comunitaria.

Los cortes de tránsito previstos se organizan para resguardar la seguridad de vecinos y vecinas, así como para facilitar el normal desarrollo de la filmación.

Sectores y horarios afectados

  • Miércoles 24/09 – de 16 a 20 hs
Centro Cívico

España / Beruti

San Martín / Libertad

  • Jueves 25/09 – de 12 a 20 hs

Cortes intermitentes de 5 minutos

Mitre / Quaglia

12 de Octubre / French

12 de Octubre / Palacio

  • Viernes 26/09 y sábado 27/09 – de 06 a 20 hs

Centro Cívico

Quaglia / Mitre

España / Beruti

Libertad / San Martín

En este contexto, la Municipalidad solicita a automovilistas y peatones circular con precaución por las zonas mencionadas y respetar la señalización que dispongan los equipos de trabajo.

