Comienza el Festival Internacional de Música Bariloche

Con una amplia propuesta musical y artistas de renombre internacional, este miércoles 24 inicia el Festival Internacional de Música Bariloche (FIMBA), organizado por la Secretaría de Cultura de la provincia. El mismo se desarrollará en distintos puntos de la ciudad lacustre y se extenderá hasta el domingo 28.
Cabe destacar que esta edición del FIMBA constará de cinco jornadas que incluirá 25 conciertos gratuitos y abiertos al público de la mano de artistas nacionales e internacionales, como Chico César, Pascuala Ilabaca, Maggie Cullen, Ariel Ardit y Escalandrum.
Durante el Festival, la Orquesta Filarmónica de Rio Negro tendrá un papel central ya que además de ofrecer sus propios conciertos, la orquesta acompañará a estos invitados de lujo en algunas de sus presentaciones junto a sus ensambles de cámara.
Los conciertos se llevarán a cabo en la Iglesia Catedral, el Camping Musical Bariloche y el Teatro La Baita, generando un recorrido sonoro por diferentes estilos y formaciones. El detalle de los horarios de las presentaciones puede verse en www.fimba.com.ar y sus redes sociales oficiales.