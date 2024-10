Circuito Cultura Bariloche: agenda de actividades para noviembre

Esta Obra es el resultado de la ampliación y modificación de “Pueblo con memoria” una intervención de movimiento de los mismos autores. Y a su vez es punto de partida y semilla de la recién creada Compañía Pueblo. En este primer producto con gran implicancia física de los bailarines y fundada en mentes críticas comprometidas para con nuestra historia Argentina, los directores buscan potenciar la ductilidad de los miembros y fusionar las diversas disciplinas en escena, con el afán de interpelar al público, girando en torno al concepto Memoria. Pueblo, es una compañía de danza independiente de la ciudad de Bariloche. Compuesta por 15 intérpretes y dirigida por tres de sus propios miembros.

Los intérpretes son: Gonzalo Vera, Ariane Moyano, Mercedes Kladniew, Cielo Rayen Gómez Betancurt, Nuria Fernández, Débora Ekatherine Bogner, Alexis David Gette, Florencia Oyarzun, Tatiana Catelani, Maia Cubric Maiz, Francisco Miguel De Matteo, Yamila Celeste Castillo, Abril Naiara Munich , Ramiro Agustin Mardones, Lucas Barrientos.

Venta de entradas de lunes a viernes de 14 a 20 horas (Biblioteca Sarmiento). En boletería del Teatro: General $7.000 – Socios y jubilados $5.000.

El lunes 18 de noviembre a las 20:30 horas, la compañía independiente de danzas argentinas, estará presentando su espectáculo de danzas TRASHUMANTES.

Es un espectáculo de danza, música y proyecciones audiovisuales con 12 artistas en escena, y una duración de 45 minutos. La obra se divide en capítulos en los que se narra la temática particular de la trashumancia, las costumbres, los sabores, colores y todo ese mundo tan particular de estos pobladores que aún hoy elijen una vida nómade. Acompañamos al trashumante por esos caminos, sumergiéndonos en los distintos ritmos y bailes que trazan ese nutrido folklore argentino, de la estepa patagónica hasta el altiplano. Acompañamos estos relatos con imágenes de la Obra TRASHUMANCIA realizada por el artista patagónico Augustino Mercado y por retratos fotográficos del fotógrafo Jorge Piccini. Todas las Coreografías como los arreglos musicales en vivo son originales. La compañía Trashumantes, radicada en la ciudad de Bariloche, fué creada a principios de 2024 con el fin de agrupar a bailarines y músicos independientes de Tango y Folklore que comparten el mismo interés: encontrar un espacio artístico que canalice la búsqueda de una nueva mirada creativa , fresca y original, respetando las tradiciones pero desde una perspectiva contemporánea. Actualmente la compañía tiene una obra en curso y dos obras en proceso creativo.

Idea y Dirección Artística Intérpretes David Franzgrote. Bailarín y docente de Tango y Folklore. Trabajó como bailarín y docente en Ballet Tolkeyen. BARILOCHE. Actualmente integra las Compañías de Tango DELOTROLADO y ROMPER el PISO.

Intérpretes: SISSY VORGIC, LUCIANO HUINCHAQUEO, YAMIL FERNANDEZ, ANDRES HUINCHAQUEO, IGNACIO MANSILLA, ESTEFANIA SALAS DUNZINGER, BARBARA CARDENAS, NATALIA CARTES, RODRIGO PINDA, NICOLAS LINARES, PAULA GURINI Y DAVID FRANZGROTE.

Fotografía: AGUSTINO MERCADO – JORGE PICCINI

Venta de entrada: lunes a viernes de 10 a 20 horas (Biblioteca Sarmiento)

En boletería del Teatro: General $5.000 – Socios y jubilados $4.000

El viernes 22 de noviembre a 20:30 horas se presentará Feel The Beat – Lo mejor de la historia de Paul McCartney.

Feel the Beat se presenta en la Biblioteca Sarmiento el día 22 de noviembre a las 20.30h para recorrer lo mejor de la historia musical de Paul McCartney. Por eso podrán escuchar los mejores temas de The Beatles, Wings y McCartney solista. El show propone una experiencia similar al recital vivo de Paul en Argentina 2024 y en esta oportunidad adaptado al Teatro. Además, contaremos con invitados e invitadas en el escenario de la escena musical barilochense y algunas sorpresas para el público. Feel The Beat es una banda local que hace 2 años viene recorriendo la escena musical de Bariloche y alrededores. El objetivo de la banda es recorrer la historia musical de Paul McCartney

El valor de la entrada anticipada (Juan Martín Azerrat – 2944858937) es de $6000 (menores de 12 años no pagan y habrá descuentos para jubilados y socios de la Biblioteca) y el día del show será de $8000. La entrada puede adquirirse en la boletería de la Biblioteca de lunes a viernes de 10 a 20 horas o escribiendo al Instagram de @feelthebeatbrc.