Durante la inspección se logró identificar 57 ejemplares que coincidían con la señal denunciada. Entre ellos había ovejas madres, corderos y capones. La constatación se hizo en el mismo terreno y quedó registrada en actas, lo que permitió consolidar la prueba sobre el origen de los animales.

Brigada Rural de Bariloche recuperó 57 ovejas robadas en Cerro David

La medida judicial estableció que las ovejas quedaran bajo depósito preventivo hasta que avance la causa, asegurando la conservación de la evidencia y el resguardo de la producción rural.

Además del hallazgo principal, en el predio se localizó una moto sin patente visible. Al ser verificada la numeración de motor y chasis en el sistema nacional, se comprobó que tenía pedido de secuestro por robo en la ciudad de Bariloche. Cabe mencionar que esa situación derivó en nuevas actuaciones judiciales y en el secuestro inmediato del rodado.

La investigación continúa, pero el procedimiento ya significó un paso importante en la lucha contra el abigeato en la región andina.

El trabajo coordinado de la Brigada Rural, sumado a la tarea de investigación previa y a la presencia en el terreno, permitió devolver seguridad a los productores y avanzar en el esclarecimiento del hecho.