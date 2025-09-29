Bariloche suma más vuelos de Flybondi para la temporada de verano

La Municipalidad de San Carlos de Bariloche anunció que la aerolínea Flybondi aumentará su operación desde y hacia la ciudad de cara a la temporada de verano 2025. El refuerzo de vuelos permitirá mejorar la conectividad y potenciar la llegada de turistas, generando un impacto positivo en la economía local.
Según lo comunicado por la compañía, las dos rutas que actualmente opera desde Bariloche tendrán una mayor frecuencia:
- Bariloche – Buenos Aires: pasa de 21 a 35 vuelos semanales, lo que representa un incremento del 67% respecto a septiembre.
- Bariloche – Córdoba: aumenta en más del 130%, alcanzando un vuelo diario.
Sobre los vuelos
Los pasajes ya se encuentran a la venta en la web de Flybondi, con tarifas desde $34.999. Además, se lanzó un promocode especial FLYBARILOCHE, que ofrece un 20% de descuento para quienes compren tickets hacia o desde el destino hasta el 15 de octubre.
Cabe mencionar que este anuncio se enmarca en el plan de expansión de la aerolínea para la temporada estival 2025, que contempla un récord de 15.000 vuelos programados y la incorporación de 10 aeronaves bajo modalidad ACMI, lo que permitirá reforzar la red de 32 rutas nacionales e internacionales.
Con este crecimiento, Flybondi proyecta transportar a más de 2,8 millones de pasajeros entre diciembre y marzo, un 56% más que en el verano anterior. Desde el inicio de sus operaciones en 2018, la compañía ya trasladó a más de 16 millones de personas, de las cuales un 20% voló por primera vez.