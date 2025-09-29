aeropuerto-bariloche.webp Bariloche suma más vuelos de Flybondi para la temporada de verano

Sobre los vuelos

Los pasajes ya se encuentran a la venta en la web de Flybondi, con tarifas desde $34.999. Además, se lanzó un promocode especial FLYBARILOCHE, que ofrece un 20% de descuento para quienes compren tickets hacia o desde el destino hasta el 15 de octubre.

Cabe mencionar que este anuncio se enmarca en el plan de expansión de la aerolínea para la temporada estival 2025, que contempla un récord de 15.000 vuelos programados y la incorporación de 10 aeronaves bajo modalidad ACMI, lo que permitirá reforzar la red de 32 rutas nacionales e internacionales.

Con este crecimiento, Flybondi proyecta transportar a más de 2,8 millones de pasajeros entre diciembre y marzo, un 56% más que en el verano anterior. Desde el inicio de sus operaciones en 2018, la compañía ya trasladó a más de 16 millones de personas, de las cuales un 20% voló por primera vez.