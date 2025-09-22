El pasado fin de semana, personal de la Comisaría 2° de la Policía de Río Negro, logró detener a dos hombres y recuperar pertenencias robadas a una turista en San Carlos de Bariloche, luego de una persecución que se inició en pleno centro de la ciudad y finalizó en la zona sur.
Bariloche: Policía recuperó pertenencias de turista y detuvo a dos personas
Cabe mencionar que el procedimiento comenzó cuando los uniformados detectaron una camioneta Ford Kuga que les llamó la atención, en inmediaciones de la calle 25 de Mayo. Al intentar identificar a sus ocupantes, el conductor aceleró y se dio a la fuga.
De este modo, se inició una persecución por distintas calles. Durante la huida, los ocupantes arrojaron objetos en la vía pública, lo que motivó que se organizara un rastrillaje en la zona.
La persecución culminó en inmediaciones de las calles Sobral y Ginghine, donde la Policía logró interceptar la camioneta y trasladar a sus ocupantes a la unidad. Simultáneamente, se realizó la recolección de los elementos descartados en la vía pública, que incluían una bandolera, pasajes de vuelo, un matafuego y un kit de emergencias.
Horas más tarde, una turista que se encontraba de visita en la ciudad denunció que su auto de alquiler había sido abierto y que le habían robado diversos objetos personales, entre ellos los pasajes de vuelta hacia Buenos Aires, los mismos que la policía había hallado momentos antes.
También se autorizó la requisa de la camioneta donde encontraron otros elementos detallados por la turista y un equipo inhibidor de alarma. La coincidencia permitió vincular los hechos y recuperar la totalidad de las pertenencias, que fueron restituidas a su dueña.
A partir de la denuncia, la Fiscalía dispuso la detención de los sospechosos por el delito de hurto. De esta manera, la rápida intervención del personal de la Comisaría 2° permitió no solo recuperar los bienes de la víctima, sino también esclarecer el hecho en el mismo día.