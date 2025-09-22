Bariloche: Policía recuperó pertenencias de turista y detuvo a dos personas

La persecución culminó en inmediaciones de las calles Sobral y Ginghine, donde la Policía logró interceptar la camioneta y trasladar a sus ocupantes a la unidad. Simultáneamente, se realizó la recolección de los elementos descartados en la vía pública, que incluían una bandolera, pasajes de vuelo, un matafuego y un kit de emergencias.

Horas más tarde, una turista que se encontraba de visita en la ciudad denunció que su auto de alquiler había sido abierto y que le habían robado diversos objetos personales, entre ellos los pasajes de vuelta hacia Buenos Aires, los mismos que la policía había hallado momentos antes.

También se autorizó la requisa de la camioneta donde encontraron otros elementos detallados por la turista y un equipo inhibidor de alarma. La coincidencia permitió vincular los hechos y recuperar la totalidad de las pertenencias, que fueron restituidas a su dueña.

A partir de la denuncia, la Fiscalía dispuso la detención de los sospechosos por el delito de hurto. De esta manera, la rápida intervención del personal de la Comisaría 2° permitió no solo recuperar los bienes de la víctima, sino también esclarecer el hecho en el mismo día.