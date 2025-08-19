En una noche colmada de emoción, tradición y alegría, Bariloche coronó a Agustina Rodríguez Vida como Reina Nacional de la Nieve 2025, en el acto central de la histórica fiesta que volvió a brillar con todo su esplendor. La acompañan como Primera Princesa Camila Covichi y como Segunda Princesa María José Fuentealba.
En este marco, el intendente Walter Cortés y el secretario de Turismo Sergio Herrero encabezaron la ceremonia en el Centro Cívico, ante una multitud que disfrutó de espectáculos, música y la clásica elección de las soberanas.
Durante su discurso, Herrero agradeció a todas las candidatas y destacó que los premios económicos entregados a la Reina y las Princesas se financiaron con los cánones cobrados a los puestos de comida y foodtrucks instalados durante la fiesta, un gesto que refuerza el carácter participativo y solidario del evento. “Estas jóvenes vivieron días inolvidables y merecen este reconocimiento. La Reina se lleva 5 millones de pesos, la Primera Princesa 3 millones y la Segunda Princesa 1 millón, todo gracias a la recaudación generada en la propia fiesta”, remarcó.
Por su parte, el intendente Walter Cortés destacó la importancia de recuperar las tradiciones y fortalecer la identidad barilochense: “Esta fiesta es nuestra, de los barilochenses, es una forma de juntarnos y celebrar lo que somos. Vamos a seguir trabajando para que nuestra ciudad esté cada vez mejor, construyendo entre todos una comunidad unida y orgullosa de su gente y sus tradiciones.”