Allanamiento en Bariloche: la Policía recuperó dos motos robadas

La Policía de Río Negro secuestró dos motos robadas en un allanamiento en San Carlos de Bariloche: una vinculada a una causa por hurto y otra denunciada como robada en agosto. El procedimiento se realizó este lunes en un domicilio de Sarmiento y Sargento Primero Oses donde los uniformados hallaron dos motos que presentaban pedido de secuestro.