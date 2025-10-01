La Policía de Río Negro secuestró dos motos robadas en un allanamiento en San Carlos de Bariloche: una vinculada a una causa por hurto y otra denunciada como robada en agosto. El procedimiento se realizó este lunes en un domicilio de Sarmiento y Sargento Primero Oses donde los uniformados hallaron dos motos que presentaban pedido de secuestro.
Allanamiento en Bariloche: la Policía recuperó dos motos robadas
La Policía de Río Negro secuestró dos motos robadas en un allanamiento en Bariloche, una vinculada a una causa por hurto y otra denunciada como robada.
Cabe mencionar que se trataba de una Motomel XMM 250 cc, vinculada a una causa por hurto en trámite en la Comisaría 27 desde el 12 de septiembre; y de una Zanella FY 110 cc, denunciada como robada el pasado 20 de agosto.
En tanto, las personas que se encontraba en la propiedad fueron formalmente notificados del inicio de una causa por el delito de encubrimiento. Durante el procedimiento también trabajó personal del Gabinete de Criminalística, que llevó adelante las pericias y tomó registro fotográfico de los rodados recuperados.