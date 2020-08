Avanza la ley de prevención de incendios forestales

La Comisión de Desarrollo Humano y Social (C) recibió hoy al Presidente de Bomberos Voluntarios Miguel Pavez, de la localidad de Meliquina. Lo hizo en el marco del proyecto de ley iniciado por el Poder Ejecutivo, por el cual se establece un régimen de prevención de riesgos de incendios y enfermedades endémicas asociadas a áreas rurales y forestales de la provincia.

“Desde el año 1999 a la fecha se incendiaron 45 mil hectáreas de las cuales el 80% fueron siniestros en estancias de la zona” dijo Miguel Pavez. El Presidente de Bomberos Voluntarios de la localidad de Meliquina puso como ejemplo esta zona del sur de la provincia que está compuesta por 300 lotes con 700 casas, “tenemos 13 millones de pinos implantados alrededor de las estancias dispersas en el lugar, si un rayo inicia el incendio forestal se puede transformar rápidamente en un siniestro interfaz que pasa a las viviendas” agregó.

El proyecto de ley tiene como objetivo principal establecer un sistema unificado para la prevención de riesgos de incendios y de aquellas enfermedades endémicas, asociadas a las zonas rurales y forestales de nuestra provincia. Tanto la propagación de incendios como de enfermedades endémicas, que en su mayoría se generan en zonas rurales, son fenómenos que de no prevenirse o ser controlados desde sus inicios generan consecuencias sobre las personas, sus bienes y el ambiente.

Pavez señaló que las estancias hoy no cuentan con los elementos para apagar los incendios por lo que agregó que el proyecto contempla que tengan los insumos necesarios, además de capacitar a las y los empleados para su manejo. “Para los bomberos el trauma más grande es pensar que con prevención se pueden evitar estas tragedias” finalizó. El cuerpo resolvió cursar invitación al Presidente del Colegio de Veterinarios de Neuquén para continuar su tratamiento.

En otro orden, la comisión resolvió solicitar información al Ejecutivo Provincial para que se informe de la cantidad, distribución, metodología y tipos de refugios para personas en situación de calle que ya funcionan en la provincia. Lo hizo en el marco del proyecto de resolución, iniciado por diputados del Bloque Partido Demócrata Cristiano, donde se solicita al Ejecutivo que habilite un Centro de Asistencia y Atención para personas en situación de calle.

En otro de los puntos se definió solicitar a través de una nota a la Subsecretaria de las Mujeres de la provincia que informe el cronograma y metodología de capacitación que lleva adelante en relación a lo previsto por la Ley Micaela (27499). El proyecto de resolución fue iniciado por la diputada María Soledad Salaburu (FdT) y solicita a la Honorable Legislatura y a la Subsecretaría de las Mujeres, dependiente del Ministerio de Ciudadanía de la provincia, que garanticen la continuidad de los espacios de capacitación de la Ley nacional.

Finalmente, y por unanimidad, se emitieron dos despachos de comisión. Uno de ellos es al proyecto de ley iniciado por el bloque Frente de Todos, por el cual se modifica la Ley de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (2786) con el objeto de visibilizar la violencia política contra las mujeres. La propuesta seguirá su tratamiento en las comisiones de Asuntos Constitucionales y Justicia (A) y Hacienda y Presupuesto (B).

Lo propio hizo con el proyecto de declaración iniciado por el bloque Juntos por el Cambio, por el cual se declara de interés del Poder Legislativo, la primera Asociación de Fútbol Femenino de Neuquén y Río Negro.

La comisión se realizó en modalidad mixta, presencial y remota, y participaron los diputados Javier Rivero, Germán Chapino, Francisco Rols, Andrés Blanco y las diputadas Elizabeth Campos, Leticia Esteves, Ludmila Gaitán, Ayelén Quiroga, Ayelén Gutierrez, Carina Riccomini, Soledad Salaburu, Ayelén Gutierrez, María Laura Bonotti y María Laura du Plessis.

