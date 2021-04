Avanza el proyecto que propone un aumento salarial para personal del Poder Judicial

La comisión de Asuntos Laborales (I) aprobó el lunes, por unanimidad, el aumento salarial del 25% previsto para el personal del Poder Judicial, propuesta elevada por el Tribunal Superior de Justicia (TSJ). A la vez, el cuerpo que preside el diputado Sergio Fernández Novoa (FT) debatió sobre el conflicto de salud, originado por el reclamo de una nueva discusión salarial por parte de personal autoconvocado. Lo hizo a partir del tratamiento de un proyecto del FIT, PTS-FIT y FT que solicita la restitución de los descuentos de haberes aplicados a trabajadores y trabajadoras en huelga.

Al referirse al incremento salarial para el Poder Judicial, Fernández Novoa observó que se trata de un acuerdo consensuado con el gremio SEJUN y que es retroactivo a marzo. Justificó la premura del tratamiento en la medida en que la iniciativa debe ser abordada, además, por las comisiones de Asuntos Constitucionales y Justicia (A) y de Hacienda y Presupuesto (B).

En tanto, desde el MPN, la diputada Liliana Murisi mencionó que las autoridades del TSJ remitieron informes en el que detallan que el impacto en la partida de personal se afrontará en un 57% con ahorros proyectados por el propio poder y un mayor ingreso en concepto de coparticipación federal, mientras que el 43% restante lo aportará la Administración Central.

Al justificar el voto favorable de su banca, el diputado Andrés Blanco (PTS-FIT) remarcó que se trata de un acuerdo avalado por la entidad gremial en asambleas, pero cuestionó que el incremento alcance a jueces, juezas y funcionarios judiciales.

En otro orden, la comisión debatió un proyecto de resolución que insta al Ejecutivo Provincial a “restituir en forma inmediata los salarios indebidamente descontados a los trabajadores y trabajadoras de salud en huelga en función del carácter alimentario de los mismos para sus familias”. El tratamiento generó debate en torno al conflicto de salud en el marco del reclamo de personal autoconvocado por mejoras en sus ingresos.

Al explicar el pedido, Blanco sostuvo que los descuentos constituyen “un ataque a los derechos de los trabajadores a reclamar y organizarse” y mencionó que personal de enfermería del hospital de Centenario “cobraron cero pesos” el mes pasado a raíz de los sumarios ante el reclamo de reducción de la jornada laboral.

En similar sentido se pronunció la diputada Patricia Jure (FIT) quien remarcó que el conflicto de Salud no se reduce a una “interna gremial” sino que constituye una “una verdadera pueblada”, al tiempo que cuestionó el aumento a la dieta de los diputados en paralelo al reclamo por incremento salarial para el personal de Salud. “Están haciendo agua” dijo Jure en relación a la postura del gobierno frente al reclamo en cuestión, y exigió una propuesta salarial en forma inmediata.

Desde el MPN, Fernanda Villone pidió a “ciertos sectores interesados no confundir a la sociedad” y denunció que en la mayoría de los piquetes hay personas que no pertenecen al Sistema de Salud. En ese sentido, lamentó la actitud de “sectores que no suman sino que restan” buscando desestabilizar a un gobierno democrático. Además, la diputada apoyó la mesa de diálogo y mediación entre el Ejecutivo y personal autoconvocado de Salud, impulsada por el Ministerio Público Fiscal, y la participación de los presientes de bloques políticos en dicho espacio.

Su par de bloque, María Laura du Plessis dijo que “si no se está de acuerdo con el aumento para legisladores, lo que hay que hacer es cambiar la ley” de incremento salarial para el Poder Legislativo, y sugirió pedir un informe a Salud sobre la cantidad de personas afectadas por los descuentos ya que, según informó, no todos los hospitales lo ejecutaron.

Luego de las intervenciones, Blanco mocionó para que el cuerpo convoque a los y las trabajadoras afectadas. Al respecto, las diputadas du Plessis y Villone solicitaron esperar una semana más, en la medida en que continúa en curso la instancia de negociación entre el Ejecutivo y el personal autoconvocado. De igual modo se expresó el diputado Carlos Sánchez de UPF- Frente Renovador.

Al finalizar, desde la presidencia, Fernández Novoa aclaró que se elevará el pedido de informe al ministerio de Salud y “se evaluará” la convocatoria al personal. Aclaró que la comisión “siempre escuchó a los trabajadores”, ya sea a pedido de los propios involucrados o de alguna banca.

Estuvieron presentes los diputados Sergio Fernández Novoa, Lucas Castelli, Germán Chapino, Fernando Gallia, Carlos Sánchez, César Gass, Mariano Mansilla y Andrés Blanco; y las diputadas María Laura du Plessis, Ayelén Gutiérrez, Patricia Jure, Liliana Murisi y María Fernanda Villone.

