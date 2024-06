ATEN intentó frenar a los diputados y fracasó

los maestros que no tengan más de tres inasistencias durante un trimestre cobrarán un adicional del 15% en sus sueldos. El recinto lo convirtió en ley con 25 votos a favor y tan solo 3 en contra, esto desató la ira de la dirigencia sindical que respondió con la confirmación de un paro al que, en realidad, ya había convocado. En consecuencia, llamaron a que los maestros no se presenten a trabajar miércoles y jueves. Lo nuevo en todo esto es que ahora no sólo realizan medidas de acción directa contra niños y niñas (eternos rehenes de sus mezquindades políticas), sino también contra sus propios afiliados; es decir, contra aquellos que tienen la obligación de defender.