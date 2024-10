ATEN garantizó que no habrá "sobresaltos" en 2025

“Hay un acuerdo salarial que abarca todo el año que viene, de modo que no habría ningún motivo para que haya algún conflicto, salvo que haya alguna dificultad vinculada con la infraestructura, que ya no sería un conflicto general, sino un tema que esperemos no suceda, que pueda impactar en alguna que otra institución educativa”, destacó el conductor de ATEN Provincia.