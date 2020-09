ATE – CTAA: “La situación que vivió nuestro Pueblo ayer es lo más obsceno que en años no se veía”

Comunicado textual: Desde ATE – CTAA, queremos en primer lugar repudiar enérgicamente los actos de virulencia que vienen realizándose en nombre de la libertad de expresión.

Más aún repudiamos los hechos violentos realizados a mujeres que hoy ocupan lugares de responsabilidad, como lo son la Dra. Isabela Ceola (Desarrollo Social Municipal) y la Dra. Noelia Fernández (médica de nuestro hospital público ) , estas expresiones solo dejan ver a las claras , que hay una parte de nuestra sociedad que no los moviliza realmente una lucha justa ; sino que el desquicio , la falta de empatía y la compresión a la realidad mundial que se atraviesa y que hace una semana se instalo en nuestra localidad .

Vaya nuestro apoyo incondicional al Dr. Ramiro Tornelli Director del Hospital Público local, quien también sufrió junto a su colega Dra. Noelia Fernández en la propia puerta del nosocomio, los insultos más aberrantes y los atropellos físicos por parte de esta intolerante e irrespetuosa gente que marchaban.

Hoy más que nunca ponemos en valor a cada trabajadora y trabajador de la salud pública, que no solo defienden su lugar de trabajo; sino que hace meses que dan a nuestro pueblo lo mejor de sí, para cuidar nuestras vidas.

La situación que vivió nuestro Pueblo ayer, y en los tiempos que nos tocan hoy afrontar; es lo más obsceno que en años no se veía.

Los actos que intentan desestabilizar a una sociedad en medio de una pandemia , que instan a la violencia brutal , que piden renuncias y que rueden cabezas ; que lo único que se ven son actores y actoras que tiran piedras y esconden la mano , y lo más terrible el ataque in situ a la Institución de salud , nuestro único hospital público y gratuito que recibe a todas y todos sin distinción los 365 días del año ; a esto solo le podemos llamar negligencia , deshumanizad, y falta de respeto .

Llamamos a la reflexión a todas las personas que vienen realizando y dejando espectáculos vergonzosos, y que los mismos no reflejan de ninguna manera lo que significan las luchas sociales, colectivas y justas.

No representan al Pueblo, No representan a las y los trabajadores, No representan a la democracia; Representan un bajo nivel humano.

ATE – CTAA

Patricia Murer Normalizadora ATE

Natalia Antiago CTAA

Nilda Huenumil Secretaria Ate CT

Valeria Navarro Género y diversidad Ate CTAA

