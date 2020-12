Así fue la vuelta de Mirtha Legrand a la TV: le dedicó el programa a su hermana Goldy

Mirtha Legrand regresó a la televisión. Ingresó al estudio de La noche de Mirtha, tras la presentación de su nieta, Juana Viale, fue aplaudida y ovacionada por todos. La diva de los almuerzos contó que estuvo 220 días sin salir de su vivienda. El programa fue conducido casi que en trío cuando se sumó Marcela Tinayre aunque la cabecera fue para la “Reina madre” de la televisión argentina.

“¿Qué tal, señoras y señores? ¿Cómo están? ¡Qué linda vuelta, qué maravilla! Muchas gracias. Volver acá después de nueve meses… ¡Dios mío! Me parece tan raro. Ayer me costó dormirme. Miren qué bonito lo que tengo puesto hoy, es un vestido en red azul Francia bordado en piedras a mano. Es de Claudio Cosano“, describió la conductora al presentar su look ya sin dar la tradicional “vueltita”

“La cosa está muy delicada, yo quiero aplicarme la vacuna“, reveló Mirtha Legrand. “¿Qué vacuna te pondrías?”, indagó Juana. “La de Pfizer. Hoy empezaban a aplicarla en Chile”, señaló la conductora. “La rusa no te la pondrías”, dedujo Juanita. “Y… no sé”, cerró “Chiquita”.

“Si me permiten, voy a dedicar este programa de hoy a una persona que se fue hace unos meses: mi amada y querida hermana Goldy. Para ella, este programa de hoy y todo mi amor“, expresó La Chiqui, en su regreso a La noche de Mirtha.

Fuente: Rating Cero

