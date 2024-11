En Argentina, los feriados "puente" de 2025 pasan a ser "no laborables"

En los primeros, el trabajo es optativo para el empleador, salvo en casos específicos como bancos, seguros y actividades afines. Por lo cual, cada empresa tiene la facultad de decidir si otorga el día libre o no a sus empleados. En este sentido, aquellos trabajadores que decidan prestar servicios en un día no laborable recibirán el salario simple, sin adicionales. En caso de que el empleador considere ese día como no laborable, deberá abonar la remuneración habitual a todos sus empleados.

En cambio, en los días feriados, se aplican normativas similares a las del descanso dominical, lo que obliga a los compañeros a dar el día libre a su personal. Existen excepciones en ciertas actividades, pero los trabajadores que presten servicios durante un feriado deberán percibir el salario habitual más una cantidad igual, lo que combinado se conoce como "pago doble".

FUENTE: Mejor Informado