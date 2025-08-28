Argentina y Chile comparten agenda en eventos internacionales de montaña

Esta conferencia es la primera de dos citas internacionales en Argentina y Chile y que reúnen a especialistas, expertos y referentes de actividades y temáticas de montaña y turismo. Luego de la “Conferencia y Expo de Montaña y Nieve de las Américas”, tendrá lugar el “IX Encuentro Binacional de Montaña”, que se llevará a cabo el 5, 6 y 7 de septiembre próximos en la Región de Los Ríos (Chile).

La provincia del Neuquén, a través del ministro de Turismo, Gustavo Fernández Capiet, participará de este evento en las Reservas Biológicas Huilo Huilo y la Nacional Mocho Choshuenco. El funcionario neuquino estará presente en la inauguración oficial y expondrá en el panel denominado Experiencias Internacionales.

Organizado por la ONG Entre Lengas, el encuentro promueve la vinculación entre las comunidades, la aventura en la montaña, la conservación y las experiencias al aire libre, incluyendo un seminario, travesías y caminatas con raquetas. Asimismo, se abordarán temas referidos a naturaleza y montaña, seguridad, cultura y comunidad.

Banff Mountain Film Festival 2025

Entre estos encuentros de gran relevancia internacional, cabe mencionar que también este fin de semana -30 y 31 de agosto- se presentará en Neuquén capital el Banff Mountain Film Festival 2025, y del 4 al 6 de septiembre se hará lo propio en San Martín de los Andes. La primera fecha del festival fue en Villa La Angostura el 19 y el 20 de agosto.

En Neuquén capital se realizará en el Cine Teatro Español y en San Martín de los Andes en el Centro Cultural Cotesma. En todas las sedes el horario de inicio será a las 20.

Se trata de uno de los festivales de cine más importantes del mundo sobre cultura de montaña, exploración y deportes al aire libre, que se realiza desde hace más de 40 años en el pueblo de Banff, estado de Alberta, Canadá.

Las entradas para la ciudad de Neuquén se pueden adquirir en tuentrada.com y para San Martín de los Andes, en las boleterías del Centro Cultural.