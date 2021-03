Aprueban el protocolo sanitario provincial para la reapertura de salas de cine

Según expresaron mediante un comunicado oficial, no se podrá superar el 50% de la capacidad de la sala. Se deberá garantizar la organización de turnos, si correspondiere, y los modos de trabajo que garanticen las medidas de distanciamiento e higiene necesarias para disminuir el riesgo de contagio de COVID-19.

A través de la Resolución de Jefatura de Gabinete de la Provincia del Neuquén, quedará habilitada a partir del 6 de marzo la actividad en las salas y complejos cinematográficos de la Provincia. Esta norma se apoya en la Decisión Administrativa 178/2021 del Gobierno Nacional que autoriza la actividad en la provincia del Neuquén, destacando que por el momento solo Ciudad Autónoma de Buenos aires y Provincia de Buenos Aires tienen esta habilitación.

Entre las medidas dispuestas se menciona que no se podrá superar el 50% de la capacidad de la sala como así también se deberá garantizar la organización de turnos, si correspondiere, y los modos de trabajo que garanticen las medidas de distanciamiento e higiene necesarias para disminuir el riesgo de contagio de COVID-19.

El protocolo presentado fue trabajado por el Ministerio de las Culturas de la Provincia del Neuquén, en conjunto con los representantes de las salas de cine de la provincia – Cine Español en Neuquén, Cine Rex en Cutral Co, Cine Amado Sapag en Zapala, Sala Centro Cultural COTESMA en San Martín de los Andes y el Cine Municipal en Rincón de los Sauces-, que realizaron sus aportes de acuerdo a las características propias de funcionamiento de las mismas.

Al respecto, el ministro de las Culturas, Marcelo Colonna, detalló que “a partir de mañana 6 de marzo quedan habilitados todos los cines y complejos cinematográficos de la provincia del Neuquén. Es una gran noticia porque es el último espacio del ecosistema cultural que faltaba habilitar con los protocolos específicos, que tienen que ver con el ingreso y egreso de las salas, la ventilación entre función y función y las burbujas de los grupos convivientes”.

En ese sentido detalló que “nosotros realizamos un encuentro virtual con referentes de las salas de toda la provincia y los espacios INCAA para tratar las necesidades específicas de cada espacio. El aforo máximo es de un 50 por ciento de la sala, con el distanciamiento necesario que está descripto en la norma legal disponible en el sitio web del Ministerio de las Culturas”.

Por otro lado, el director provincial de Fomento de la Industria del Cine, Martín Ferrari, indicó que “si bien nos basamos en lo que se trabajó a nivel nacional, se tuvo que ajustar nuestro protocolo a las características de las salas que hay en nuestra provincia, teniendo en cuenta los cuidados para el ingreso, la emisión de entradas y el funcionamiento de los candybar. El protocolo permite burbujas sociales recreativas de hasta 6 personas”.

Ferrari señaló además que “las cadenas no tienen las mismas características que tienen las salas de la provincia, por ello nos reunimos con las salas municipales de Rincón de los Sauces, Zapala, el Centro Cultural COTESMA de San Martín de los Andes, la sala Rex de Cutral Co y la sala del Cine Teatro Español de Neuquén. Así pudimos analizar lo que se ajustaba y lo que no se ajustaba a nuestras necesidades y trabajamos esas particularidades en forma conjunta y las incorporamos al protocolo presentado”.

Damián Barros es un referente del cine de Rincón de los Sauces, y expresó que “estábamos esperando esta noticia, estuvimos en contacto con Martín Ferrari que nos mantuvo al tanto de los avances durante todo este tiempo. Tenemos mucha alegría y muchas expectativas para empezar, porque hace un año que estamos sin trabajar”.

“Ahora sólo resta que nos envíen las películas desde Buenos Aires, pero creemos que durante la semana próxima vamos a poder retomar la actividad”.

