Aprobaron la Ley que promueve entornos saludables en escuelas neuquinas para prevenir la obesidad

La Cámara de Diputados aprobó hoy en general y por mayoría la ley que promueve los entornos, hábitos y estilos de vida saludables en las escuelas neuquinas. Buscará prevenir la obesidad en niñas, niños y adolescentes.

La iniciativa presentada por el Ejecutivo provincial tiene como objetivo proteger los derechos de los más jóvenes y diseñar políticas públicas tendientes a prevenir la obesidad y el sobrepeso infantil que afecta a 1 de cada 3 niños, niñas y adolescentes en el país.

La diputada Liliana Murisi (MPN) señaló que los principales objetivos serán procurar el consumo de agua segura y alimentación saludable, cómo manipular alimentos y supervisar “lo que comen los niños, niñas y adolescentes en los kioscos, cantinas y buffet dentro de los establecimientos educativos”. En el mismo sentido se pronunció María Fernanda Villone (MPN) dijo que “será un antes y un después luego del trabajo conjunto entre el personal de salud y educación para bajar los índices de obesidad”.

De igual modo, Andrés Peressini (Siempre) se refirió a la iniciativa como “innovadora y generadora de hábitos y costumbres”.

La norma fue sancionada por mayoría con 26 votos afirmativos y contó con el acompañamiento de los bloques MPN, JC, PDC, Siempre, Juntos, UP, FRIN y FNN. Por la negativa se pronunciaron los bloques FdT, FIT, PTS-FIT.

La diputada Ayelén Gutiérrez (FdT) señaló que “nadie está en contra de la alimentación saludable pero hay situaciones emergentes en educación que necesitan otra respuesta”. Su compañera de banca, Lorena Parrilli, se refirió al proyecto como “descontextualizado y poco franco”, en tanto que Patricia Jure (FIT) añadió que “la obesidad no es un problema cultural, es un problema de la pobreza”. Por su parte Lucas Castelli (JC) señaló que “hace 12 años contamos con una ley (2616) que crea los entornos saludables en la educación” y exhortó a cumplir las leyes ya sancionadas en vez de crear nuevas.

El cuerpo hizo lo propio con la aprobación en particular de la ley 3239 que suspende las subastas judiciales a prestadores públicos y privados del Sistema de Salud, en virtud de la emergencia sanitaria provincial declarada en el marco de la pandemia por Covid-19; la ley 3240 que deroga el artículo 7º de la Ley 2000 (1994) de desregulación de la actividad económica de la provincia, permitiendo a los Colegios Profesionales tener el control de la matriculación para ejercer la actividad en el ámbito provincial; y la Ley 3241 que obliga a colocar dispensadores de alcohol en gel o productos sanitizantes para manos en el acceso a edificios públicos de la provincia.

Otras sanciones

Asimismo, la Cámara sancionó varias declaraciones de interés del Poder Legislativo. La declaración 2925 sobre la participación del ingeniero agrónomo Ariel Lorenzo en el concurso “El futuro cuenta con vos” (Hackaton PAE), que brinda un espacio de encuentro digital sobre huertas comunitarias; la declaración 2926 que establece de interés legislativo la implementación del Programa Germinar orientado al acompañamiento integral de los y las jóvenes emprendedores de la provincia; y la declaración 2927, que establece de interés del Poder Legislativo el programa de radio “El Jardín va a tu casa” llevado adelante por la Escuela primaria 328 “Juana Azurduy” de la localidad de El Huecú.

Del mismo modo, se sancionó la declaración 2928 sobre el uso de tapabocas o cualquier otro elemento de protección facial reutilizable, en el marco de la emergencia sanitaria declarada por la pandemia por Covid-19; la declaración 2929 sobre la labor ambiental que realiza la asociación civil Taller Productivo Amulén, de la ciudad de Junín de los Andes; la declaración 2930 por la cual la Cámara manifiesta preocupación y se reclama la aparición con vida del joven Facundo Astudillo Castro; la declaración 2931 que establece de interés legislativo la primera hemeroteca municipal de la provincia “Jorge Luis Erramuspe”, de la ciudad de Chos Malal; y finalmente la declaración 2932 que declara de interés del poder legislativo la implementación de campañas de promoción y venta de trucha arcoíris para consumo interno.

En otro orden, la cámara votó la resolución 1073 por el cual se autoriza a participar a través de videoconferencia a los diputados y diputadas que se encuentren en el interior de la provincia y no puedan asistir al recinto de sesiones debido a la emergencia sanitaria dispuesta a causa de la pandemia del Covid-19. El período de la norma abarca desde el 1 y hasta el 14 de agosto de 2020 inclusive.

La 13º sesión ordinaria fue presidida por el vicegobernador Marcos Koopmann y contó con la presencia de los 35 legisladores y legisladoras. Los diputados, Luis Aquín (JC) y Soledad Martínez (FT) participaron de la sesión en forma remota e hicieron sus votaciones de manera nominal, metodología virtual que viene aplicando el cuerpo en el marco del aislamiento y/o distanciamiento social obligatorio para prevenir la propagación del Covid-19 en la provincia.

Al inicio Rocío Carbajo, artista neuquina interpretó el himno nacional y el himno provincial. Lo hizo en el marco del Programa cultural “Himnos en Vivo – Música Activa”, que contempla la difusión de artistas locales a través de su participación en el recinto.

La sesión comenzó a las 10.20 y finalizó a las 13.40.-

