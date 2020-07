Apaolaza tras la marcha del sector turístico: “No lo tomamos como una movilización en contra nuestra sino para trabajar en conjunto y entre todos sacar adelante el turismo”

El secretario de Turismo de San Martín de los Andes, Alejandro Apaolaza, se refirió a la marcha del lunes por la mañana y dio su parecer respecto a la Ley de Emergencia: “No sabemos si es una ley en si lo que lo resuelve, pero sí una asistencia concreta”.

En diálogo con Diario 7 Lagos, el funcionario destacó que la movilización del sector turístico “fue totalmente pacifica y respetuosa. Participó el sector privado que hace mover la actividad económica turística en la localidad, y bajamos con el intendente a recibir el petitorio de lo que estaban reclamando”.

En este sentido, señaló: “Se entiende la situación, somos una ciudad turística, vivimos del turismo y el intendente más que nadie y todo el equipo entendemos y estamos trabajando en conjunto con ellos para la reactivación del sector, no lo tomamos como una movilización en contra nuestra si no para trabajar en conjunto y entre todos sacar adelante el turismo”.

Además, adelantó que el intendente Carlos Saloniti “está en comunicación directa todo el tiempo con el gobernador Omar Gutiérrez así que próximamente van a tener novedades” respecto a la reactivación turística.

Respecto a actual trabajo de su área, Apaolaza explicó: “Desde el inicio de la cuarentena, inclusive antes, todo el sector estuvo en principio de acuerdo con cerrar la hotelería, cerrar la ciudad, pedirle a la gente que se retire de San Martin, una vez declarada la cuarentena empezamos trabajar en conjunto”.

Actualmente continúan trabajando en la promoción del destino. “Una vez que esto se fue estirando y se fue haciendo muchísimo más largo hasta llegar a 100 días de cuarentena cuando empezó la necesidad de la asistencia o del pedido de las habilitaciones de actividades para poder ir de apoco reactivando el movimiento económico de la localidad los fuimos trasladando para el sector correspondiente que enviando la solicitud y así pudimos ir llegando a la mayoría de los que pedían o necesitaban alguna asistencia en particular”.

Respecto al sector de los guías de turismo que se sumaron al reclamo, el funcionario afirmó: “Estamos trabajando muy bien en conjunto, tratando de resolver, sabemos que la necesidad es mucha y que es todo el sector que está paralizado. Los guías de turismo eran uno de los sectores que no habían alcanzado ninguno de los aportes de nación entonces hicimos los contactos pertinentes con Provincia y asistiendo de manera local”.

Las ayudas del Municipio se realizan mediante la secretaría de Desarrollo Social y coordinaron con las cámaras provinciales para dar asistencia a aquellos que no habían podido acceder a los ATP por falta de documentación. “Ayudábamos a que llegara la documentación a las manos que tenía que llegar y se pudiera realizar el aporte”.

Por último, Apaolaza se refirió a la Ley de Emergencia y consideró: “Sería algo que viene a ayudar a solucionar la crisis que esta viviendo el sector porque hay una prohibición total de este trabajo y no es una actividad que pueda diversificarse a cierto rubro, si no existe el turista no existe el turismo”.

“Hay una necesidad, no sabemos si es una ley de Emergencia en sí lo que lo resuelve, pero sí de una asistencia concreta o de una apertura gradual mediante mercados que no tengan transmisión del virus para poder ir reactivando de a poco la actividad económica de nuestra localidad” sumó.

El petitorio entregado a Saloniti

Respecto al petitorio, desde la Asociación de Hoteleros Gastronómicos de la localidad, el referentes Rubén Barco explicó: “Se le entregó el petitorio a Carlos Saloniti en mano, él firmó la copia y se la entregó a Adrian Blanco, de agencias de viaje de San Martín de los Andes y se le expuso la problemática que sufre el sector”.

Según relató, “él se comprometió a elevar esto al gobernador Omar Gutiérrez y en el corto plazo armar una video conferencia con zoom con los principales referentes de cada asociación, agrupación, para encontrar una solución”.

Respecto a una posible apertura, Barco aclaró: “Si abrimos lo único que podemos recibir es gente de Villa La Angostura o de Junín de los Andes y yo no creo que gente de San Martín quiera ir a la Villa a pasar una o dos noches, alojarse, comer algo allá, porque es más de lo mismo. Esperamos a Neuquén Capital, otras condiciones para ir abriendo paulatinamente la parte turística”.

El referente destacó que el intendente dialogó con varios de los manifestantes, los cuales sumaban entre 200 y 300 personas. “Todos los transfers estaban estacionado en Juan Manuel de Rosas, y el intendente se comprometió a elevar esto al ejecutivo provincial y lo que nosotros pedimos es la Ley de Emergencia y básicamente lo que se le expuso allí cara a cara fueron los puntos”

Estos ítems fueron, “que no se puede cobrar en este momento licencias comerciales. Provincia está mandando en este momento impuesto inmobiliario, y el impuesto de los hoteles, hosterías, todo lo que es alojamiento son muy altos porque te lo toman en función a la cantidad de metros cuadrados”.

“Esperemos que esto tenga alguna repercusión en cuanto a abrir el turismo o no, pero en el corto plazo quereros una solución económica en cuanto a impuestos nacionales, provinciales y municipales” finalizó.

