Angosturenses juntan sachets de leche para crear prendas de ropa sustentables y colaborar

Comenzó en Villa La Angostura una campaña ambiental diferente: Junto al grupo local Agenda Verde, y la emprendedora Claudia Caligaris, creadora del emprendimiento de arte en seda CALI, se recolectan sachets de leche para ser entregados a la organización Biótico Sustentable, y de allí a la Asociación Laboral Para Adultos con Discapacidad intelectual, con el destino final de crear prendas de ropa sustentables y “de primera categoría”.

“Hay que juntar y llegar a los mil sachets. Ya tenemos como 300. Queremos remarcar es que la gente puede juntar de 10 a 20 sachets y nosotros pasarlos a buscar”, expresa Claudia, encargada del acopio en la localidad.

Cabe destacar que, a modo de “punto de encuentro”, todo aquel que quiera sumarse a la iniciativa solidaria puede llevar sus sachets a la primera Eco-tienda de la Villa, Eva Luna, en Galería Inacayal.

De esta manera, los sachets se envían por correo para ser transformados en diversas prendas de art Couture. Se trata, de productos textiles reciclados que demuestran “que materiales y personas que muchas veces son excluidos del sistema laboral, pueden formar parte de la cadena de producción de prendas de primera categoría, si se les da la oportunidad”, explican desde Biótico Sustentable.

“Lo más importante es que se entreguen enjuagados con agua, sin dar vuelta ni arrugarlos. No ocupan lugar porque comprenden una bolsa mínima, y no hay que hacer nada más. Enjuagarlos desde la punta que los abrimos porque podemos dañar el material y luego ya no servirán”, aclara la emprendedora angosturense.

El objetivo final es entonces crear piezas de diseño desde el plegado de varios sachets y el grupo ambiental Agenda Verde ha sumado otro “eco-punto sachet” a sus diversas acciones ecológicas que desplegó durante todos estos meses en Angostura.

Por tal motivo, la meta final de Angostura Verde y Claudia es sumarse a Biótico Sustentable e invitar a todos los angosturenses a alcanzar el número de 1000 sachets. Se colaborará con ALPAD, otorgando la oportunidad de emplear diversas técnicas y habilidades a los integrantes de la asociación, así como también se fortalecerán acciones de concientización sobre el cuidado y preservación del medio en que se habita.

