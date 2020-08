Angostura sin casos y con aulas cerradas: ATEN sostiene que “la provincia no quiere el regreso de las clases presenciales para este año”

Angostura sin casos y con aulas cerradas: desde ATEN sostienen que “la provincia no quiere el regreso de las clases presenciales para este año”

La fuerte crítica fue realizada por el secretario de la zona sur del gremio docente, Omar Lara, quien criticó la falta de avances en los protocolos a nivel provincial para el regreso a las aulas. Entiende que Angostura sin casos como otras localidades de la región, “podrían volver sin problemas”.

Lara elevó una crítica a la ministra de Educación Cristina Storioni al hacer referencia a que se habla de tomar una parte del protocolo del Ministerio de Educación de la Nación, pero que en la realidad por estos momentos no se vieron avances a nivel local.

“A nivel provincial no se ha trabajado ningún tipo de protocolo y eso nos pone en un brete porque se sabe que en la localidad y toda la zona sur porfiamos arrancar tranquilamente, pero dependemos de que la provincia determine y trabaja en los protocolos de una vez por todas”, sentenció con dureza Lara.

Lara cuenta que el sector docente quiere volver a la presencialidad, pero que hasta el momento “no hubo una convocatoria para hacer un protocolo a ninguna institución”. En esa misma línea aseguró que costó “cuatro meses poder cubrir los cargos que se venían pidiendo”.

Por otro lado, y como causal de preocupación de la vuelta a clases, el secretario de ATEN en la región sur explicó que en Angostura también será necesario trabajar sobre el acondicionamiento de las escuelas que hacen cuatro meses están cerradas.

“Desde la Secretaría de Obras trabajan para el mantenimiento y con los pocos fondos hacen lo que puede. Hay que pensar que se deben limpiar los tanques, desratizar, arreglar calderas para que funcionen, dejar los baños en condiciones y fijarse las inundaciones. Tenemos una serie de falencias en la parte edilicia a resolver”, cuestionó Lara.

Cabe destacar que a estos arreglos se le debe agregar los insumos que serán necesarios para la apertura de escuelas como dispensares de alcohol en gel, termómetros de temperatura, etc.

En este contexto es que Lara hace una fuerte crítica y expresa su pensamiento sobe la situación general: “Para mí la provincia no quiere el regreso de las clases presenciales este año, lo esta pateando de todas las formas posibles para el año que viene, porque sino no se explica cómo no se ha avanzado en algo en todos estos meses”.

Sobre el final el dirigente gremial sostuvo que la vuelta a la presencialidad es algo necesario para el mejoramiento del trabajo docente y para poder salir de la dificultad que afecta muchas familias de la localidad.

