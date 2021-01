Angostura : Operativos en la calle para fortalecer la concientización y frenar el avance del virus

Este operativo lo realizan tanto informantes en la Oficina de Turismo, ubicada en Av. Arrayanes 9, los cuales además de brindar información turística a los visitantes que allí acuden les recuerdan las medidas sanitarias que deben cumplir para prevenir los contagios de Covid-19, como también personal destinado al control de protocolos que se desplaza en diferentes turnos a lo largo del día por la Av. Arrayanes y el Puerto.

Este segundo grupo, el cual se dedica exclusivamente al trabajo de campo en dos sectores con alta densidad de población que los recorre a diario, están enfocados en concientizar sobre la utilización de barbijo, respetar el distanciamiento social, colaborar con la organización en locales comerciales para que no se acumule gente en las filas y se mantengan los protocolos sanitarios establecidos y además colocar en las entradas cartelería que indica la cantidad máxima permitida que puede ingresar, algo que realizan conjuntamente con personal de la Dirección de Comercio.

Además, en pos de no solo concientizar sino contribuir a que las medidas se cumplan, este equipo de personal de la Secretaría de Turismo reparte barbijos descartables a quienes no estén circulando con su protección correspondiente y no la poseen para utilizarla en ese momento.

