Andy Kusnetzoff confesó su miedo tras recuperarse de coronavirus: “Vino mi hija a abrazarme y quedás traumado de poder hacerle daño”

Una noche muy especial se vivió en el regreso de Andy Kusnetzoff(49) a PH Podemos hablar, tras su salida del aire cuando fue diagnosticado con coronavirus. Repuesto, el conductor habló del duro momento de salud que atravesó y se abrió a contar el mayor miedo que tuvo cuando se reencontró con su hija Helena (4), fruto de su pareja con Flor Kourny (34),y la posibilidad de contagiar a sus seres queridos.

“Después del sanatorio me fui a un departamento y desde que me internaron habrán pasado más de dos semanas que no vi a mi familia hasta que los médicos me aseguraban que ya podía volver”, confesó el conductor que tuvo una neumonía provocada por el Covid-19.

“Es algo tremendo, yo lo llamé a mi médico tres veces por esto y seguramente le pasa a quien lo tuvo o lo tiene, es que vino mi hija a abrazarme y te quedas con miedo. Te quedás traumado porque tenés miedo de hacerle daño al otro”, se sinceró Andy Kusnetzoff, a corazón abierto. “Yo igual siento que la saqué barata”, finalizó.

