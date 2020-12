Ambientalistas celebran la regulación de vehículos eléctricos y piensan en futuros generadores de energía sustentables

Ambientalistas angosturenses celebran la autorización a la circulación de vehículos con motor eléctrico, scooter eléctricos, y birrodados con motores eléctricos en la ciudad. En diálogo con Diario 7 Lagos, desde el grupo Agenda Verde explicaron la importancia de haber sido aprobada esta ordenanza, ciertas contradicciones que aún están vigentes y cómo debe continuar el trabajo en 2021 en pos de una Villa La Angostura más sustentable.

“Sin duda nos parece un enorme avance. Estamos empezando a eliminar los gases, es terrible la cantidad de gases que expiden los vehículos por combustible. Estos vehículos eléctricos realmente hacen un gran cambio. Hay pequeñas contradicciones que tenemos que ir mejorando de alguna manera”, explica Odette Dub, referente de Agenda Verde.

Con respecto a estas cuestiones, la referente del grupo ambiental pone el foco en que este tipo de vehículos eléctricos se cargan con electricidad que proviene de la planta de generación local que funciona a gasoil, lo que significa una contrapartida.

“Se debería pensar en armar la generación de luz a través de placas solares o molinos, pero incluso estos también deben mejorarse ya que funcionan con acumuladores -baterías- que emiten gases al mismo tiempo”, resalta Dub, quien admite que al poner en la balanza la iniciativa recientemente aprobada, sin duda es “un gran mejoramiento y un avance fantástico para el medio ambiente local”.

En los últimos años, en la localidad se estableció el comienzo hacia un cambio ambiental inédito que se corresponde incluso con movimientos de todo el mundo. Desde Agenda Verde remarcan que la importancia por trabajar y mejorar la eliminación de gases se sustenta en frenar el cambio climático y el calentamiento global provocado por éstos.

“Son todos pasitos los que vamos dando. Apoyamos 100 por ciento la iniciativa, pero debemos seguir afinando el tema de la producción eléctrica para cargar”, expresa Odette. Cabe destacar que la ordenanza indica que la regularización de este tipo de vehículos eléctricos “resulta evidente al aporte al cuidado del medio ambiente por medio de estas tecnologías que no consumen hidrocarburos”.

La aprobación también incluye la creación del Registro Municipal de Transporte Alternativo, dependiente de la secretaría de transporte, tránsito y protección civil, quien controlará aquellos vehículos que estén anotados en el registro de propiedad automotor.

El 2021 de Agenda Verde

En lo que respecta al trabajo del año próximo para los ambientalistas que integran el grupo, Dub describe que en enero frenarán y retomarán en febrero “cada uno dedicado a la parte que más le interesa”, avanzando sobre todo en la Mesa Girsu (Gestión Integral de Residuos Urbanos), que busca regular la generación y separación de residuos en cada casa que pertenece a la localidad.

Agenda Verde cuestiona además que la deposición final de los residuos que se rechazan se realice en Alicurá. Odette resalta al respecto que “este tema continúa siendo importantísimo porque hasta el momento el hecho de que salgan camiones todos los días para dicho pueblo significa, en cierta forma, sacarnos el problema de encima”.

“Lo más importante es no bajar los brazos y seguir. No hemos podido aún tener una reunión con el Intendente, y ya le hemos enviado seis notas, la primera el 12 de diciembre. “Nos interesa reunirnos y contarles que hacemos, cuál es nuestro fin. Nuestra idea es ver como ayudar y mejorar esta situación. Falta muchísimo para hacerlo. Hemos pedido muchas reuniones informativas y aún no tuvimos respuesta”, cierra Dub.

