BLW: una nueva forma de descubrir la alimentación

Otro estudio revisado en la Revista Electrónica de Portales Médicos destacó que el BLW mejora las habilidades motoras finas, promueve la autonomía y reduce la prevalencia de comportamientos alimentarios selectivos. También se ha asociado con una menor incidencia de obesidad infantil, ya que los bebés aprenden a autorregular su ingesta según sus señales de hambre y saciedad.

El reconocido pediatra Carlos González, autor de libros como Mi niño no me come, es un defensor del respeto hacia los ritmos y necesidades de los niños en la alimentación. González enfatiza que no debemos obligar a los bebés a comer ni utilizar estrategias como distracciones o recompensas. Según él, el BLW es una forma natural de permitir que los niños descubran los alimentos a su propio ritmo, desarrollando una relación saludable con la comida desde el principio.

En sus conferencias y publicaciones, González subraya que los bebés tienen una capacidad innata para regular su ingesta alimentaria. Obligarles a comer más de lo que necesitan puede interferir con esta habilidad y generar problemas a largo plazo. Además, destaca que el BLW fomenta la participación activa del bebé en las comidas familiares, lo que refuerza los lazos afectivos y promueve hábitos alimentarios saludables.

La diferencia con las papillas: una cuestión de autonomía

Una de las preguntas más comunes que surgen en los talleres de BLW es: ¿por qué no se recomiendan las papillas? La respuesta está en la experiencia del bebé. Mientras que las papillas requieren que el niño trague sin explorar ni regular la cantidad ingerida, el BLW permite que el pequeño tome decisiones activas sobre su alimentación. Sostener un alimento con sus manos, explorarlo y comer hasta sentirse satisfecho les ayuda a desarrollar habilidades motoras, autonomía y una relación más positiva con la comida.

Esto no significa que las papillas estén mal; algunas familias optan por este camino porque se sienten más cómodas con él, y está bien si esa decisión responde a sus necesidades. Sin embargo, es importante conocer la propuesta del BLW, que sitúa al bebé como protagonista del proceso, respetando sus tiempos y preferencias.

Una etapa para disfrutar y compartir

La introducción de alimentos sólidos es una oportunidad única para aprender, jugar y conectar en familia. Ensuciarnos, reírnos y descubrir juntos nuevas combinaciones son aspectos que hacen de esta etapa algo inolvidable. Además, es el momento perfecto para instaurar hábitos saludables, ofreciendo comidas equilibradas y disfrutando de los beneficios de comer en familia. Los niños tienden a imitar nuestras conductas, así que este puede ser el inicio de una relación positiva con los alimentos para todos.

Mi recomendación en este proceso es buscar el acompañamiento de pediatras, nutricionistas y puericultoras con experiencia en BLW. Un asesoramiento adecuado nos ayudará a sentirnos más seguros, comprender las normativas de seguridad y resolver cualquier inquietud. ¡Es un desafío, pero también una hermosa etapa para disfrutar!

Consejos básicos para iniciarse en el BLW

Aquí algunos puntos clave para quienes quieran dar este paso:

Al final, el BLW no solo es un método de alimentación, sino un proceso de aprendizaje compartido que promueve autonomía y confianza en el bebé. Si deseas profundizar más en este enfoque, te sugiero explorar recursos como el video del pediatra Carlos González sobre la alimentación sin papillas: Les dejo el link de un video del Pediatra Carlos Gonzalez: Alimentación libre de papillas https://www.youtube.com/watch?v=vKioOmhIfGU