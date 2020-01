Alertan por estafas telefónicas en Angostura

Un nuevo “modus operandi” tuvo lugar este fin de semana en Angostura, de manera telefónica. “Nos llamaron hoy en la mañana, le seguimos el juego mientras buscábamos info en Internet, las direcciones que decían no concordaban con la búsqueda de las supuestas oficinas, y lo que prometían era demasiado bueno para creerlo, por eso queremos alertar a nuestros vecinos que se cuiden de estas llamadas prometiendo premios magníficos. No depositen dinero no den información personal ni de cuentas ni tarjetas. Asesoren-ce antes con un abogado o busquen información en Internet”, alertó Alejandro Murer, propietario de la productora Zionz, quien pudo darse cuenta a tiempo y evitar caer en la estafa.

Llaman desde un teléfono con característica de Córdoba (3512247010) informando que ganaste un premio de 125 mil pesos. Para recibirlo debes depositar antes una suma de $3500.