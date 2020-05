Alberto Fernández a los anticuarentena: “No es verdad que si abrimos la cuarentena la economía se vuelve próspera”

Luego de haber extendido el aislamiento social, preventivo y obligatorio hasta el 7 de junio, Alberto Fernández justificó su decisión al sostener que “no es verdad que si abrimos la cuarentena la economía se vuelve próspera”.

En diálogo con C5N, el jefe de Estado se refirió también a la sugerencia de incluir economistas dentro del comité de expertos que lo asesora a la hora de decidir cómo continuar con el aislamiento social, preventivo y obligatorio. “No puedo hacer una mesa con los economistas porque su voluntad no es necesariamente salvar vidas”, declaró.

“El problema de la economía no es la cuarentena, es la pandemia que afectó al mundo”, insistió el Presidente quien apuntó contra la oposición por impulsar la flexibilización del aislamiento social: “Debemos desterrar la miserabilidad de la política que por dañar al otro usa cualquier argumento, no me pueden decir estas cosas, no es verdad que si abrimos la cuarentena la economía se vuelve próspera”. “En la Ciudad se habilitó el 60% de los comercios, de los cuales abrió el 40%, y de ese 40% vendió el 30% de lo que vendía, no están los consumidores, abrir los comercios es una invitación a salir”, enfatizó Alberto Fernández.

Al respecto destacó que “hasta acá las cosas salieron bien”, ya que se logró “contener la velocidad de los contagios para construir un sistema de salud que no existía”. El Presidente comparó con la situación de Italia y España “donde los médicos se enfrentaron a un problema ético” de decidir a quiénes atender debido al colapso del sistema sanitario. “Necesitábamos tiempo, lo ganamos y logramos construir lo que nosotros creemos que es necesario para poder controlar la pandemia para que todos puedan ser atendidos; no me perdonaría decirle a alguien ‘no hay una cama para vos’”, reforzó su argumento.